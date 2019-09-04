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活化官邸 侯友宜將結合周邊都更

2019-09-04 22:38聯合報 記者江婉儀／新北報導

新北市長官邸年久失修，閒置10多年，市長侯友宜表示未來官邸會與周邊結合都更活化。...
新北市長官邸年久失修，閒置10多年，市長侯友宜表示未來官邸會與周邊結合都更活化。 記者江婉儀／攝影
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板橋區文化路的新北市長官邸年久失修，閒置10多年，從前台北縣長蘇貞昌後，前縣長周錫瑋、新北市前市長朱立倫都未入住，侯友宜上任後曾自費50萬修繕仍無法改善屋況，侯友宜昨天說，歷任首長曾想活化使用官邸，但因難度高而放棄，他考慮與周邊的合作金庫和住家們進行都更活化。

市長官邸地處板橋府中，鄰近熱鬧商圈，但官邸屋齡50多年，前台北縣長周錫瑋因家住板橋，任期內並未住在官邸，朱立倫市長任期8年也未住過，侯友宜剛上任時，曾自費50萬元修繕官邸，但還是無法改善，官邸至少閒置13、14年。

侯友宜表示，官邸老舊、空間大，經常漏水，使用非常不方便，尤其周遭蚊蟲又多，居民也有抱怨，他跟太太兩人也不需要住這麼大的房子，還要浪費5、6名警力來看守，新北市財政狀況不是那麼好，管理這麼大的房子也浪費。

侯友宜說，歷任首長都想要活化使用，但因難度高而放棄，周邊居民也很希望來做全面性都更，他也跟里長研究，如何把當地市民想法與官邸做結合，把都更做好，讓民眾有一個好的生活環境，也活化官邸。

板橋區挹秀里長王添福表示，官邸雜草樹木都沒有整理，容易孳生蚊蟲，如果要消毒就會被遺漏，未來官邸改建，除了改善市容，分回的房地還能做為市府官員宿舍或是做為居民公共空間使用。

新北市財政局表示，市長官邸面積約1402平方公尺，換算坪數約424坪，總計3棟建築物，財政局已委託顧問團隊，預計9月底前會找出合作廠商簽約、明年招商，由於官邸位於合作金庫及民宅中間，開發商進場後，會與地主及合庫人員商談，之後會將私有土地納入一起開發。

侯友宜都更朱立倫周錫瑋蘇貞昌宿舍
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