肢體暴力偏差過去7天內通報即可 新北擬升級24小時內

2019-09-04 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市新莊近來傳出2起肢體暴力事件，新北市教育局今表示，為有效防杜校園暴力衝突及霸凌事件，局內已研擬針對校園內發生「多欺少、強欺弱」的肢體暴力偏差行為，將比照現行校安通報的霸凌乙類法定通報事件辦理，要求校內導師及學輔人員需於得知24小時內完成通報。

新北市教育局指出，依據現行規範，偶發性肢體暴力偏差行為不一定是霸凌，通常屬「一般校安事件」於7天內通報，但安全起見，教育局研擬只要是多欺少、強欺弱之肢體暴力偏差行為，都要求校內導師及學輔人員需依照霸凌24小時內通報。

經查，依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」，通報依類別屬性及等級等兒有優先順序，緊急事件需2小時內通報；法定通報事件又可分甲、乙、丙級，霸凌屬於乙級需24小時內通報；一般校安事件則應於知悉後通報，至遲不得超過7天，包括暴力偏差行為中的械鬥、飆車等。

教育局今再次宣示，對霸凌絕對零容忍也絕不姑息，籲請所有市民及家長與教育局共同努力，第一時間介入處理。教育局也指出，防霸凌將依預防「觀察、通報、調查、關懷及輔導」處遇輔導概念執行，精進現行校園暴力及霸凌事件處理作法，預防處遇輔導概念包括「觀察、通報、調查、關懷及輔導」。