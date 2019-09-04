超殺！新北中秋勞軍 「虎嘯戰技隊」手破磚頭戰力強

2019-09-04 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



中秋佳節即將來到，新北市府提前舉辦秋節勞軍活動，新北市民政局長柯慶忠今代表新北市長侯友宜前往淡水陸軍關渡地區指揮部虎嘯部隊，頒發慰勞金及文旦禮盒，感謝他們發揮軍民一家的精神，在連續假期期間仍堅守崗位、善盡職責。

柯慶忠今前往淡水陸軍關渡地區指揮部、新北市後備指揮部、海軍陸戰隊陸戰66旅與國防部參謀本部資通電軍指揮部等營區，慰勉官兵辛勞。柯表示，國軍弟兄是國家重要支柱，到處可見他們在鄉里默默守護的身影。

一進入到營區就能看到高懸的對聯「虎賁鐵騎鎮山河，嘯天同慶賀新猷」，柯說，一看就知道關渡地區指揮部士氣高昂戰力強，期許國軍弟兄們繼續捍衛國家，守護新北市民。

柯表示，新北市府每年皆舉辦不同形式的勞軍活動，像是將勞軍活動與家庭結合，讓國軍眷屬共同參與勞軍活動，也結合市府各局處資源辦理部隊服務到家活動，辦理申報所得稅、免費健康檢查、性別平權課程等。

市府也將9月訂為「敬軍愛師月」，聯合民間送上超多好康，包括新北各文化場館免費入館、知名健身房WORLD GYM提供連續20天運動會籍，及多家飯店與度假村優惠等，對軍人跟老師表達鼓勵及肯定。

陸軍第六軍團政戰副主任胡富堯上校表示，協助災害防救、守護國家安全是國軍的義務與責任。市府每年定期舉辦勞軍活動，與國軍部隊互動良好，是軍民關係的典範，也有助市民了解部隊與地方是一體的，進而給予部隊更多的支持。

關渡地區指揮部指揮官劉慎謨少將表示，為強化官兵近戰能力，將奪刀、奪槍、擒拿術等技巧，關渡指揮部2016年成立「虎嘯戰技隊」，並將綜合格鬥訓練等納入課程運用，目前共22名成員。

「虎嘯戰技隊」也現場展示虎嘯拳法、護身倒法、兵器基本式、擒拿格鬥、奪刀格鬥、綜合格鬥及功力擊破等七個項目，充分表現出國軍官兵英勇剽悍的形象，其中，功力擊破以手刀、手肘、正拳、逆拳、頭部，分別擊破瓦片、磚頭及木板的高超戰技，更博得滿堂喝采。