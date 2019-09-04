親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡總統要告賀德芬？陳水扁：蔡不應提告 而是公開博士論文

「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

寶可夢10月3日與新北喜相逢 侯友宜盼帶來人潮

2019-09-04 18:22中央社 新北4日電

新北市長侯友宜今天下午表示，Pokemon GO Safari Zone將於10月3日至6日在新北大都會公園舉行，希望每天有10萬人的人潮，帶動地區的觀光與休閒產業發展。

新北市府觀光旅遊局今天下午開記者會表示，寶可夢玩家期盼的Pokemon GO Safari Zone活動，將於10月3日至6日於新北大都會公園登場，這是2019年全台灣唯一的一場。

觀旅局表示，知名遊戲開發商會選擇新北市一起合作舉辦，應是看中交通地利之便，全球及台灣各地訓練家只要搭桃園機場捷運或台北捷運中和新蘆線至三重站，就可輕鬆抵達主會場。

市長侯友宜今天在記者會以自己以前當刑警時，抓歹徒的經驗形容抓寶可夢。他說，性質不一樣，但成就感是一樣的。他還介紹新北市60處風景點，希望帶動老街、風景名勝、商圈的人氣。

觀旅局表示，水屬性、草屬性及蟲屬性寶可夢，活動時將現身新北大都會公園，皮卡丘和新登場的寶可夢也將現身主會場與玩家親密互動。

市府歡迎訓練家在享受遊戲樂趣的同時，到60處景點走走，體驗新北市多元的自然風景及人文特質。

市府說，為讓玩家盡情捕捉寶可夢，活動期間主會場內停車場將不對外開放，也建議所有玩家於活動期間搭乘公共運輸到現場。

寶可夢機場捷運
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

呆萌搞笑 這什麼鳥啦！

2019-09-04 13:32

大巨蛋年底復工？容留人數有共識

2019-09-04 13:27

大巨蛋傳有望復工 柯文哲稱容留人數應同環評

2019-09-04 13:19

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

嚴格巡視、噴藥消毒 新北全力進行登革熱防疫

2019-09-04 11:50

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

反毒特展玩VR 柯文哲驚見10年後毒模樣

2019-09-04 00:14

抓河川汙染 擬設22監測點 新北爭取前瞻

2019-09-04 00:00

五股垃圾山合法納管 區公所單一窗口受理申請

2019-09-03 23:59

黃石中繼市場距原址步行5分鐘 明年3月完工

2019-09-03 23:55

中高齡職場 學者：要重視托老的需求

2019-09-03 23:48

新北願景行動 侯友宜：6面向創新思維

2019-09-03 23:45

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

中秋節發物資助弱勢 觀音會行善獲肯定

2019-09-03 18:31

金山城鎮之心計劃 爭取金包里溪水質改善

2019-09-03 18:30

金山照服員再開課 培養偏鄉長照人力

2019-09-03 18:30

瑞芳推淘金小旅行 找尋溪中的寶貝

2019-09-03 18:29

防冒用詐騙 淡水地政所推地籍異動即時通

2019-09-03 18:29

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15
看更多

熱門文章

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43

中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕

2019-09-03 23:41

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

影／台東議會審焚化廠預算 環團與民眾場外角力

2019-09-04 15:37

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島

2019-09-03 20:05

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

前立委陳淑慧 任嘉市副市長

2019-09-03 23:36

大巨蛋傳有望復工 柯文哲稱容留人數應同環評

2019-09-04 13:19

影/ 宜蘭市公所迎接北台媽祖 發送2千份爆米花呷平安

2019-09-04 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top