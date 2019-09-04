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「愛心大平台」關懷弱勢 八里真慶宮捐物資

2019-09-04 19:12觀天下 記者羅綸宏／八里報導

八里區龜馬山真慶宮響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈2700斤白米及40份上千元...
八里區龜馬山真慶宮響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈2700斤白米及40份上千元的物資，讓每個弱勢家庭都能均享這份福利。 圖／全聯有線電視提供
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長期熱心公益的新北市八里區龜馬山真慶宮，今年信眾的普渡物資，除了發送給八里地區的弱勢家庭，也響應「新北市好日子愛心大平台」捐贈2700斤白米及40份上千元的物資，由社會局統籌分配，讓每個弱勢家庭都能均享這份福利。

八里龜馬山真慶宮主委陳文清表示，這些都是十方善信捐贈的，希望社會局悅納。另外，年底將舉辦「祈安三朝清醮」，屆時也會捐贈物資做愛心。

新北市社會局局長張錦麗指出，今年侯友宜市長特別成立「好日子愛心大平台」，希望募集更多物資照顧有需要的朋友，感謝真慶宮的愛心。

八里區長吳嘉榮和國民黨立委參選人洪孟楷也到場共襄盛舉，對於真慶宮每年捐物資關懷弱勢的善舉，給予高度肯定。

八里區長吳嘉榮表示，真慶宮是八里區主要的信仰中心，規模之大也是首屈一指，尤其這幾年熱心公益，照顧弱勢更是不遺餘力。

國民黨立委參選人洪孟楷認為，政府的資源有限，民間的力量無窮，在此特別感謝天乙真慶宮，也希望社會局能讓信眾的力量擴大，讓所有新北市民感受到善的循環。

每到中元普渡，各宮廟都會捐贈大批的愛心物資，為了有效運用這項資源，社會局呼籲各宮廟，踴躍響應「新北市好日子愛心大平台」政策，藉由統籌分配，讓每個弱勢家庭都能均享這份福利。

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