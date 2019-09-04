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北市編文化館所易讀指南 讓心智障礙者易理解

2019-09-04 17:58中央社 台北4日電

為落實文化平權，台北市文化局編纂文化館所易讀設計指南，先以紀州庵文學森林、李國鼎故居、芝山文化生態綠園為主，讓心智障礙者更易理解館所資訊，其他館所將於3年內完成。

文化局文化資源科長邱稚亘表示，經過8個月籌劃，完成全台第一本「易讀設計指南Guidebook」，過程中經過心智障礙者多次參與，以及和館所人員互動，確保有助心智障礙者理解館所資訊。

易讀設計要點包括使用口語常用字彙表達、句子結構以短句為主、一段只說明一個想法並搭配示意的象形圖、結構布局統一易於遵循，最重要的是通過心智障礙者或更多元的使用者測試。

他說，心智障礙者進入文化館所時，經常面對「資訊太艱深複雜」、「閱讀負荷量過高」狀況，為落實文化平權，針對不同障別提供適當服務，編纂文化館所導讀手冊。

文化局資料顯示，首波文化館所為紀州庵文學森林、李國鼎故居、芝山文化生態綠園，其餘所屬委外文化館所的易讀導覽手冊將於3年內完成。

紀州庵文學森林的易讀手冊以古蹟的日式空間為導覽主題，跨頁編排，每頁單一主題及內容，還有顏色區塊、數字，幫助心智障礙者可以更清楚獲得資訊；李國鼎故居則是從李國鼎生平切入，與心智障礙者的日常生活產生連結，還有「線索貼紙」設計。

芝山文化生態綠園則是透過過插畫完整表現植物細節，引導心智障礙者觸摸大樹、採集落葉以及認識植物的氣味，用「多元感官」體驗大自然。

文化局北市
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