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北市議員指一人租多戶聯開宅 捷運局：違約可終止

2019-09-04 17:16中央社 台北4日電

台北市議員高嘉瑜發現，有民眾以個人名義承租20多戶捷運聯開宅，每坪月租金還比社會住宅低。捷運局回應，將發文告知承租人，有一人標租多戶應提出相關需求，否則將終止契約。

民進黨籍北市議員高嘉瑜今天召開記者會指出，今年初曾發生民眾涉嫌標下公家機關空屋，再對外出租，引發爭議。她調閱捷運聯開宅出租資料，發現也有民眾重複承租狀況。

高嘉瑜說，依聯合開發大樓公有不動產住宅租賃契約書規定，「契約租賃標的物，除經甲方同意，乙方不得出借、轉租或委託他人等方法交予他人使用」。

她調資料發現，有一名承租人租辛亥站聯開宅10戶、蘆洲站18戶，共28戶住宅；另一人則承租小碧潭站20戶住宅，還有人也以個人名義，租小碧潭站21戶，並當成一般事務所使用。

她認為，以個人名義承租捷運多戶聯開宅方式不合理，懷疑有承租戶透過大量標租，再違反契約書規定轉租，或把一般事務所當住宅出租，要求捷運局介入了解承租戶實際使用狀況，至於承辦人員是否有行政懈怠或放任及圖利承租人轉租狀況，應要移送檢調及政風調查。

出席記者會的捷運工程局資產及財務管理室副主任邱靖棠指出，出租聯開宅公有不動產，是依大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例規定，以公開標租辦理，符合市場機制，且法令並無限制標租戶數、對象。

他說，捷運局出租包含房舍、辦公室等，過去就有轉租狀況，民法也無規定不可轉租，但承租人要轉租，會依租賃契約，要提前告知捷運局，若違反契約、社區規約，像租給不良份子等狀況，會先通知承租人限期改善，若不改善才會終止契約。

他提到，承租人當初承租多戶，必須要先繳付2、3個月押金，且聯開宅若閒置，也要負擔水電、管理費等租金，才會鼓勵民眾長租，降低空置率，過去就曾提出租賃9.5年租金優惠方案，換算後，租金是比周邊社區住宅較低。

他指出，針對一人標租多戶聯開宅，後續會正式發文告知承租人，有類似狀況，應提出相關需求，否則就可終止契約。

捷運承租人高嘉瑜
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