影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



針對新北市長侯友宜今天抱怨，中央只看到基隆要蓋輕軌，卻忽略汐止需求，基隆輕軌無法解決汐止的交通問題。基隆市長林右昌今天下午回應表示，基隆輕軌和捷運汐止民生線並不衝軌，可以並行不悖。林右昌表示，蘇貞昌院長當過台北縣長，他相信，中央會看基隆輕軌捷運建設，當然也會看到新北市汐止民眾的需求。

汐止交通壅塞長期以來是居民的夢魘，捷運汐止民生線談很久，新北市長侯友宜今天抱怨，中央只看到基隆要蓋輕軌，卻忽略汐止需求，基隆輕軌無法解決汐止的交通問題，並指如果捷運汐止民生線台北市打算暫緩，新北希望南港到汐止端先做，提早1年動工。

林右昌說，民生汐止線台北市和新北市意見不一，這個癥結在什麼地方，他並不是很了解，他不方便說什麼。但蘇貞昌院長當過台北縣長，他相信，中央會看基隆輕軌捷運建設，當然也會看到新北市汐止民眾的需求，基隆輕軌捷運運量不是大家想像的輕軌，是輕運量的上限，中運量的下限，當然會對地方廊帶的交通產生很大的改善的助益。

林右昌表示，基隆輕軌不一定能完全解決汐止交通的問題，未來基隆到南港，每小時可以開10到12班，每5到6分鐘1班，一定會對交通的改善，對產業經濟的發展，對保長抗及北五堵研發新，有正面的好處。基隆輕軌和捷運汐止民生線的規畫，並沒有任何衝突的地方，站在我們的角度就是盡快完成，在交通上進行改善，促進地方的發展。