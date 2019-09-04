親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

針對新北市長侯友宜今天抱怨，中央只看到基隆要蓋輕軌，卻忽略汐止需求，基隆輕軌無法解決汐止的交通問題。基隆市長林右昌今天下午回應表示，基隆輕軌和捷運汐止民生線並不衝軌，可以並行不悖。林右昌表示，蘇貞昌院長當過台北縣長，他相信，中央會看基隆輕軌捷運建設，當然也會看到新北市汐止民眾的需求。

汐止交通壅塞長期以來是居民的夢魘，捷運汐止民生線談很久，新北市長侯友宜今天抱怨，中央只看到基隆要蓋輕軌，卻忽略汐止需求，基隆輕軌無法解決汐止的交通問題，並指如果捷運汐止民生線台北市打算暫緩，新北希望南港到汐止端先做，提早1年動工。

林右昌說，民生汐止線台北市和新北市意見不一，這個癥結在什麼地方，他並不是很了解，他不方便說什麼。但蘇貞昌院長當過台北縣長，他相信，中央會看基隆輕軌捷運建設，當然也會看到新北市汐止民眾的需求，基隆輕軌捷運運量不是大家想像的輕軌，是輕運量的上限，中運量的下限，當然會對地方廊帶的交通產生很大的改善的助益。

林右昌表示，基隆輕軌不一定能完全解決汐止交通的問題，未來基隆到南港，每小時可以開10到12班，每5到6分鐘1班，一定會對交通的改善，對產業經濟的發展，對保長抗及北五堵研發新，有正面的好處。基隆輕軌和捷運汐止民生線的規畫，並沒有任何衝突的地方，站在我們的角度就是盡快完成，在交通上進行改善，促進地方的發展。

基隆輕軌目前的進度，林右昌指出，速度是飛快的，今年年初完成可行性評估，9月進行綜合規畫1年半，環評1年。基隆輕軌的推動，對北北基是一件好事，絕對是好事，無庸置疑。

林右昌表示，蘇貞昌院長當過台北縣長，他相信，中央會看基隆輕軌捷運建設，當然也會看...
林右昌表示，蘇貞昌院長當過台北縣長，他相信，中央會看基隆輕軌捷運建設，當然也會看到新北市汐止民眾的需求。記者游明煌／攝影
分享

基隆輕軌汐止林右昌侯友宜
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

呆萌搞笑 這什麼鳥啦！

2019-09-04 13:32

大巨蛋年底復工？容留人數有共識

2019-09-04 13:27

大巨蛋傳有望復工 柯文哲稱容留人數應同環評

2019-09-04 13:19

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

嚴格巡視、噴藥消毒 新北全力進行登革熱防疫

2019-09-04 11:50

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

反毒特展玩VR 柯文哲驚見10年後毒模樣

2019-09-04 00:14

抓河川汙染 擬設22監測點 新北爭取前瞻

2019-09-04 00:00

五股垃圾山合法納管 區公所單一窗口受理申請

2019-09-03 23:59

黃石中繼市場距原址步行5分鐘 明年3月完工

2019-09-03 23:55

中高齡職場 學者：要重視托老的需求

2019-09-03 23:48

新北願景行動 侯友宜：6面向創新思維

2019-09-03 23:45

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

中秋節發物資助弱勢 觀音會行善獲肯定

2019-09-03 18:31

金山城鎮之心計劃 爭取金包里溪水質改善

2019-09-03 18:30

金山照服員再開課 培養偏鄉長照人力

2019-09-03 18:30

瑞芳推淘金小旅行 找尋溪中的寶貝

2019-09-03 18:29

防冒用詐騙 淡水地政所推地籍異動即時通

2019-09-03 18:29

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

黃石中繼市場選在板二體育場停車場 明年3月完工

2019-09-03 12:09

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40
看更多

熱門文章

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕

2019-09-03 23:41

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島

2019-09-03 20:05

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

前立委陳淑慧 任嘉市副市長

2019-09-03 23:36

影／台東議會審焚化廠預算 環團與民眾場外角力

2019-09-04 15:37

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top