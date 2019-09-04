新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用
位在新北市板橋的新北市長官邸年久失修，閒置近13、14年，歷任首長想活化使用但因有難度放棄，新北市長侯友宜表示，未來市長官邸會與周圍區域結合，做好危老都更、活化使用。
市長官邸地處板橋府中，鄰近熱鬧商圈，但官邸屋齡50多年，至少閒置13、14年，前台北縣長周錫瑋因家住板橋，任期內並無住在官邸，新北市前市長朱立倫任期8年也都未住過，侯友宜剛上任時，曾自費50萬元修繕官邸，但還是無法改善。
侯友宜表示，市長官邸大概有4、50年，使用非常不方便，空間大、老舊、經常漏水，改善不易，尤其周遭蚊蟲又多，居民也有抱怨，他跟夫人兩人也不需要住這麼大的房子，還要浪費5、6名警力來看守，新北市現在的經費都不是那麼好，民脂民膏，又要浪費這麼大的一個房子來管理它。
侯友宜說，房子已經老舊了，歷任首長能想要活化使用，但因難度高放棄，周邊居民也很希望來做全面性都更，他也跟里長研究，如何來結合當地市民想法，結合市長官邸來把都更做好，讓民眾有一個好的生活環境，也讓市長官邸活化，未來方向會與左右鄰居一起，全面來做好危老房子的都更。
板橋區挹秀里長王添福表示，官邸雜草樹木都沒有整理，容易孳生蚊蟲，如果要消毒就會被遺漏，未來官邸改建，除了改善市容，分回的房地還能作為市府官員宿舍或是做出居民公共空間使用。
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