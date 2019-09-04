新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



位於板橋的新北市長官邸年久失修，閒置近13、14年，歷任首長想活化使用但因有難度放棄，新北市長侯友宜表示，未來市長官邸會與周圍區域結合，做好危老都更、活化使用。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 位在新北市板橋的新北市長官邸年久失修，閒置近13、14年，歷任首長想活化使用但因有難度放棄，新北市長侯友宜表示，未來市長官邸會與周圍區域結合，做好危老都更、活化使用。

市長官邸地處板橋府中，鄰近熱鬧商圈，但官邸屋齡50多年，至少閒置13、14年，前台北縣長周錫瑋因家住板橋，任期內並無住在官邸，新北市前市長朱立倫任期8年也都未住過，侯友宜剛上任時，曾自費50萬元修繕官邸，但還是無法改善。

侯友宜表示，市長官邸大概有4、50年，使用非常不方便，空間大、老舊、經常漏水，改善不易，尤其周遭蚊蟲又多，居民也有抱怨，他跟夫人兩人也不需要住這麼大的房子，還要浪費5、6名警力來看守，新北市現在的經費都不是那麼好，民脂民膏，又要浪費這麼大的一個房子來管理它。

侯友宜說，房子已經老舊了，歷任首長能想要活化使用，但因難度高放棄，周邊居民也很希望來做全面性都更，他也跟里長研究，如何來結合當地市民想法，結合市長官邸來把都更做好，讓民眾有一個好的生活環境，也讓市長官邸活化，未來方向會與左右鄰居一起，全面來做好危老房子的都更。