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周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋復工僵局待解套，上月29日舉行的大巨蛋都審，遠雄的人流疏散電腦模擬，在「最差情境」下竟電腦當機，針對57輛大客車上下客、交通等議題，在地里長不滿審查草率，一度和都審會主席、台北市都發局長黃景茂發生口角，氣氛火爆，最後變成擇期再審；不過，今天周刊報導，北市府高層不解都審結果，市長柯文哲私下也搖頭說「我們可以換主席嗎？」。

根據周刊報導，台北市政府、遠雄高層今年8月一場會議中，遠雄同意3點讓步，容留人數為環評59833人，商場可望變更為商辦大樓，並訂定「超額盈餘」條款、解套BOT零權利金爭議，力拚大巨蛋年底復工。

報導也提到，日前都審會隔天，市府高層進行檢討，將矛頭指向都發局長黃景茂，認為黃景茂沒拿出專業擔當，柯文哲私下也搖頭說「我們可以換主席嗎？」就連督導業務的副市長彭振聲直言，黃景茂應該「拿出勇氣決落去」。

台北市長柯文哲今天上午受訪表示，被問到遠雄全面讓步時，他表示，問題要解決阿，關鍵還是人數不要多，問題比較好解決，我主張一開始6萬人先開幕，先跑一陣子，有信心要加人再加人，一開始幻想14萬人怎可能。

媒體詢問，所以遠雄妥協，大巨蛋年底前復工？柯文哲表示，北市府不可能放水，現在又全程直播，不會砸自己腳，所以他跟台北市都發局抱怨，電腦模擬能完整解釋才進來審，如果沒準備就進來審，那乾脆不要進來審。

黃景茂稍早受訪時，媒體引述周刊報導內容，指柯私底下是否提到「我們可以換主席嗎？」黃聽聞後愣一下，語塞回應「喔齁，我..我不知道，這我不知道」、「沒有啦，市長沒跟我講到這問題」。

但黃景茂證實，上次都審結束後，市府內部確實有檢討，但因為當時媒體大篇幅報導，又說他要放水，輿情當然要檢討，他也沒放水，自己主持4次都審，若放水早就過。

媒體追問，有被柯文哲責難的感覺？黃表示「沒有啦，完全是檢討，沒有、沒有，任何事情都要檢討」；至於下次都審，會拿出勇氣決落去」？黃則說「喔不不，我想還是尊重專業，不刁難、不放水」。

黃解釋，大巨蛋的交通議題，上次委員認為沒問題，他本來要通過，但里長、議員認為有問題，現場出現抗爭，他才又決議下次再確認；針對電腦模擬發生當機，黃表示，北市府近期將發文，請模擬軟體的英國公司解釋，到底是系統問題？還參數不符合設定？現在正準備相關公文內容。

台北市都發局長黃景茂（左）。記者張世杰／攝影
台北市都發局長黃景茂（左）。記者張世杰／攝影
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