捷運聯開宅轉租牟利？高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北捷運聯開宅傳出遭人重覆標租再轉租牟利，台北市議員高嘉瑜上午開記者會指出，包括小碧潭站美河市、蘆洲站希望城市在內的部分聯開宅，標租的承租租金，竟比市府的社會住宅和一般市價行情還低，承租人再以高價轉租，排名最高的前三名，最高一人承租28戶，其次為23戶、 21戶。高嘉瑜質疑，為何有人可以「寄生」聯開宅，每月賺取轉租暴利。

高嘉瑜說，北市社會住宅，中籤率只有4~5% ，有的甚至不到2%，捷運小碧潭站的美河市有396 戶的承租戶，其中有238 戶是重覆承租一戶以上，占了60%，而其中238戶中，租金低於1 萬以下的有132戶，占55%；

蘆洲站的希望城市，有463 戶，137重覆承租一戶以上也有近30%比率，她質疑，為何這麼多人可以重覆承租。

高嘉瑜調查，有人一次承租28戶，分別在辛亥站10戶、蘆洲站18 戶住宅，這一次承租28戶，做什麼使用？第二名是23戶，地點在希望城市和美河市，第三名是21戶，全在美河市。

高嘉瑜指出，這不只是承租亂象，且標租的金額還低於社會住宅，以美河市19坪的社會住宅來比，19坪是1萬71 00元，但同樣的坪數，標租的金額最低只要1萬3920元，結果北市社會住宅樓層比較低，而且還比較貴，這是欺負弱勢和年輕人嗎？捷運聯開宅可以整綑打包出租？還比社會住宅便宜。

另外，還有一般事務所也有人重覆承租，9坪只要5600至6000元，月租金更比住宅還低，她還發現，有的沒有做公司使用，沒有營業，她合理懷疑是否被做住宅使用，標租金額也比一般住宅便宜更多 。

高嘉瑜質疑，捷運局把公家資產，用便宜價格承租後被人再轉租，獲取暴利，她去調查，一般租屋網路查到美河市的聯開宅，有人租18.33坪的房子，每月租金是2萬5500元，但這些承租大戶，標租的金額卻是只有1萬3643 元，轉租每月可以多賺1萬1857元。高嘉瑜說，為何捷運聯開宅標租，可以用比社會住宅、市價還低租到，且最長竟可租9.5年。

對此，北市捷運局副主任邱靖棠指出，聯開的公有不動產出租，是依照北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例相關規定，以公開標租辦理，符合市場機制，但對於標租的戶數、對象，法令沒有限制，且各戶得標價是市場機制，由標金比較高的得標。

但邱靖棠說，因105年因大法官解釋，依大捷法第六條徵收的土地，在沒有法律明確規定前，不得移轉給第三人 ，因此聯開分回的不動產，暫停標售，只能由售改租，其中蘆洲站和小碧潭站的聯開宅，戶數多，標租金就無法有效提高。

邱指出，若聯開宅閒置，必須負擔水電和管理費，因此鼓勵長租、降低空置率，在107年由市長室會議做出指示，增加 9.5年的租金優惠方案，平均下來，租金會比相同的社區住宅有有吸引力。租金和社會住宅相比，社會住宅有經過裝修，但聯開宅是空屋，由承租戶是自己裝修。

至於分租或轉租，雖然民法規定，房客可以做部分分租或轉租，聯開宅現有租賃契約書，有規定若有轉租需求，必須要經過捷運局同意，但條件是是否會影響市府的產權，附加強制條款，且須送公證人，市府才會同意分租。