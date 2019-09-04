新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市板橋區府中段危老重建案今天舉辦動土拆除儀式，將拆除屋齡16至53年、1至4樓的老舊公寓，3年後原有的26個住戶就有一個新家，新北市長侯友宜表示，新北市現在的都更如火如荼，變成一個全民響應的一個城市風貌運動，希望藉這樣的機會，讓新北市70萬棟的老舊房屋能夠更加的安全，讓民眾過一個安居樂業的好生活。

都更處表示，位於板橋區府中段的危老重建案基地，總計11棟、屋齡16至53年、1至4樓的老舊公寓，與板橋車站、捷運府中站相距不到400公尺，且鄰近新板萬坪都會公園及北門黃石市場，未來基地重建後，除了退縮留設4公尺人行步道外，預計將打造2棟地下4層地上15層的耐震綠建築，共計可入住91戶。

侯友宜說，對於危老房屋，為了積極鼓勵住戶都更，也辦了200多場說明會，上任後他給自己期許一個目標，核定案要100件，都更推動半年已快達標，像這件府中精華區為例，從申請到核定只有2個月，「誰說都更要幾十年，誰說要卡很久？」，

侯友宜表示，大家以前都覺得申請都更的速度都非常慢，他也特別要求同仁在處理都更的案子要重視，所以這半年申請都更已達到96件，核准70件，已開工的17件，像這件府中精華區，從申請到核定只有2個月，讓住戶非常滿意、掌握時效，3年後原住戶在這邊就有一個新家，讓大家覺得都更絕對不是遙遙無期，希望藉這樣的機會，讓新北市70萬棟的老舊房屋能夠更加的安全，讓民眾過一個安居樂業的好生活。