大巨蛋年底復工？容留人數有共識

2019-09-04 13:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張世杰 ／台北報導



大巨蛋年底是否復工尚未定案。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 大巨蛋復工僵局待解套，但周刊報導，台北市政府、遠雄高層今年8月一場會議中，遠雄同意3點讓步，容留人數為環評5萬9833人，商場可望變更為商辦大樓，並訂定「超額盈餘」條款、解套BOT零權利金爭議，力拼大巨蛋年底復工；不過，北市府、遠雄今天受訪時，除了容留人數，其餘2項議題態度保留，僅說之前一直都有在談，但尚未定案。

台北市都審會新任委員今年8月29日首次審查大巨蛋，遠雄的人流疏散電腦模擬，在「最差情境」下竟電腦當機，掀起激烈討論。至於57輛大客車上下客、交通等議題，在地里長不滿審查草率，一度和都審會主席、都發局長黃景茂發生口角，現場氣氛火爆，經過4小時討論仍無共識，大巨蛋闖關再失利，復工遙遙無期。

根據周刊報導，遠雄已無意經營大巨蛋，傾向只蓋不經營，未來有望新團隊接手大巨蛋，透過「超額盈餘」條款，只要盈餘達標，將一定比例繳給北市府，取代零權利金。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，商場變商辦還沒確定，且「超額盈餘」條款，這時間點也還無法確認，因為大巨蛋完工後、取得使照之前，遠雄才會提出營運計畫書，到時才能談，大家期望可以盡快復工，但沒通過審議也沒用。

遠雄發言人楊舜欽表示，不能講說遠雄退讓，大巨蛋議題，終究由甲、乙雙方共同解決，能配合的都願意配合北市府，讓事情繼續推動，是否「超額盈餘」條款，雙方還要坐下談，強調遠雄就是堅持履約，至於商場變商辦，目前審議沒有這問題。

至於大巨蛋未來將易主？陳世浩則說，這必須由遠雄提案，北市府無法作主要不要換手；楊舜欽表示，遠雄是合約乙方，必須經過甲方（北市府）同意，在股權未移轉、雙方未達成共識之前，遠雄就是堅持履約。