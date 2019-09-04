新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北汐止聯外交通逢尖峰時段經常打結，也常發生車禍，前後規畫11個方案打通交通瓶頸，其中僅1案完成，效果有限。市長侯友宜指中央沒有決心解決汐止交通問題，只看基隆，新北要自己努力，並點名其中3案須加速推動，縮短時程且不能落空。

汐止多年來區域發展快速，如今已有20多萬人口，且和台北、基隆及周邊各區在生活圈互動頻繁，上下班時段經常出現壅塞情況， 今年初曾有一個早上發生14件車禍、10分車程塞快2小時的紀錄，當時剛上任的侯友宜指定列管改善。

汐止區長陳健民今在市政會議報告，提及交通路網改善曾規畫11個方案，但其中3案已擱淺，2案仍在研議，定案的6案僅「新台五路、南興街口增設左轉道」完成，其餘5案都還在推動中。

侯友宜點名「康寧街增設國道一號南下入口匝道」、「吉林街拓寬第一期工程」及「同興路延穿至明峰街新闢道路工程」，務必掌握進度，注意時效，也不能落空。

市府表示，捷運汐止民生線計畫仍在內政部都市計畫專案小組審查中，預估年底完成、明年初動工；吉林街拓寬計畫計畫12月先拓寬到7公尺，等完成徵收後再拓寬到12公尺；同興路延穿計畫預定明年1月開工、2022年完工。

至於增設國道南下匝道計畫，還須補評估報告。

侯友宜說，要解決汐止交通問題，中央和台北市態度很重要，以捷運汐止民生線為例，台北市段捷運環評還未送案，要溝通解決，原則上「預估」2023年動工，但希望還能再加快時程。

他說，汐止民生線要跟台北一起努力，相信雙北的合作應該不會有問題。因為涉及二階環評，台北市部分要報環保署審查，正積極在做，希望環保署能快速通過，讓汐民線及早動工。

萬一台北市要慢一點做，新北會先做汐止到南港段，之前曾和台北市溝通，原則上只要環評、綜規核定後就著手進行，能提早一年就早一年。