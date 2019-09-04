嚴格巡視、噴藥消毒 新北全力進行登革熱防疫

2019-09-04 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為防治登革熱疫情，新北市水利局對轄區內82座抽水站，除了進行嚴格巡查並每周填寫病媒蚊孳生源檢查表，針對易孳生蚊蟲環境積極清除孳生源，落實登革熱防疫工作。

新北是近期接連爆出登革熱疫情，根據疾管署統計，今年國內累計72例本土登革熱，新北市就有2例，水利局表示，每年接近夏天的時候，皆會辦理抽水站環境消毒噴藥作業，今年於6月份即開始規劃站區環境消毒噴藥作業，並於8月初施作完成。

為防止蚊蟲危害，針對新北市共82座抽水站，除了進行每日巡查站區環境及整理週邊環境，並每周填報病媒蚊孳生源檢查表外，更加強檢查下雨過後易孳生蚊蟲的環境，包含遮蓋砂包的帆布、輸送帶及油槽防溢座等，進行帆布整理、啟動設備及清理積水，確保站區內無積水容器，落實清除孳生源。

近期在土城、中和、永和及汐止地區陸續發生登革熱疫情，水利局也派員向該區域內的抽水站加強宣導，請站員每天回傳巡檢成果。另外，抽水站的消毒噴藥皆採低汙染性的合格環境衛生用藥，達到防疫的基本性防護。