親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

臺北榮民總醫院桃園分院強化社區整體照顧服務

2019-09-04 10:32聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

臺北榮民總醫院桃園分院指出，台灣107年正式邁入高齡社會，人口結構老化加速，高齡少子化社會漸次成型。配合國家推動長期照顧政策，榮醫桃園分院長期照顧整合中心日前辦理「社區整體照顧服務體系-桃榮有約、攜手同行」A、B單位聯繫會議。

榮醫指出，藉由面對面的互動交流凝聚A、B、C級合作夥伴，達成長照服務共識，並建良好默契夥伴關係，以利社區長期照顧推廣及相關資源資訊分享，落實高齡長照服務進入社區生活政策。

榮醫桃園分院長期照顧整合中心日前辦理「社區整體照顧服務體系-桃榮有約、攜手同行」...
榮醫桃園分院長期照顧整合中心日前辦理「社區整體照顧服務體系-桃榮有約、攜手同行」A、B單位聯繫會議。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
分享

長照老化榮民
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

反毒特展玩VR 柯文哲驚見10年後毒模樣

2019-09-04 00:14

抓河川汙染 擬設22監測點 新北爭取前瞻

2019-09-04 00:00

五股垃圾山合法納管 區公所單一窗口受理申請

2019-09-03 23:59

黃石中繼市場距原址步行5分鐘 明年3月完工

2019-09-03 23:55

中高齡職場 學者：要重視托老的需求

2019-09-03 23:48

新北願景行動 侯友宜：6面向創新思維

2019-09-03 23:45

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

中秋節發物資助弱勢 觀音會行善獲肯定

2019-09-03 18:31

金山城鎮之心計劃 爭取金包里溪水質改善

2019-09-03 18:30

金山照服員再開課 培養偏鄉長照人力

2019-09-03 18:30

瑞芳推淘金小旅行 找尋溪中的寶貝

2019-09-03 18:29

防冒用詐騙 淡水地政所推地籍異動即時通

2019-09-03 18:29

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

黃石中繼市場選在板二體育場停車場 明年3月完工

2019-09-03 12:09

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40

九三軍人節 新北忠烈祠秋祭追思先烈

2019-09-03 10:49
看更多

熱門文章

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建

2019-09-03 16:46

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹

2019-09-03 16:49

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆

2019-09-03 16:49

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

影／水流東柚茶之鄉 好生態黃裳鳳蝶也來

2019-09-03 15:25

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

城隍廟環境改善 無障礙紅磚廣場、景觀池再造百年廟埕

2019-09-03 13:33

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例

2019-09-03 16:16

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top