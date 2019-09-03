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台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45聯合報 記者葉英豪╱即時報導

台、日雙方觀光旅遊再傳佳音。中華民國觀光溫泉協會今天在日本茨城縣，由新北市觀光協會榮譽理事長李建才與大洗旅館公會石井盛志代表雙方簽訂「台日友好交流協定」。

中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田說，包括礁溪、北投、東埔等全台十個溫泉區業者與會，交流協定簽定後，將藉此交流機會，吸引更多日本遊客來台觀光、泡溫泉，為國內溫泉區觀光帶來新「錢」途。

為發展台日觀光，中華民國旅館旅行業國際行銷協會理事長徐銀樹居間穿針引線，中華民國溫泉觀光協會開拔遠赴日本茨城縣，並在大洗町大洗溫泉飯店簽訂交流協定，由大洗町長小谷隆亮擔任見證人，營業戰略部長堀江英夫、交通局長森住直樹等茨城縣內重量級人物全都與會。

中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田表示，茨城縣內擁有許多歷史悠久的溫泉景點，如大洗溫泉等，但比起全盛時期，遊客足足少了以往一半的人潮，使得茨城觀光產業逐漸沒落。

他說，3年前新知事大井川河彥上任後積極發展觀光，以知名的掃帚草、粉蝶花、哈密瓜及海上鳥居、冬季的袋田瀑布等絕景為主打，至今已吸引450萬人次外國旅客到茨城旅遊，其中台灣遊客佔大宗。

堀江英夫樂得表示「真得非常喜歡台灣」，對如何讓當初沒落的觀光產業如何起死回生？他說，主要靠從歐亞大陸、北美引進的掃帚草、粉蝶花，冬季跟夏季各有不同風情外，加上鄰近太平洋，擁有「喔依系」鮮美魚貝類，還有各式各樣酒廠來帶動並吸引外國觀光客。

像大洗町的「大洗磯前神社」，為日本三大「海上鳥居」其中一座，絕美景緻聞名世界，所在地更是知名動畫《少女與戰車》的故事背景，朝聖人潮蜂擁而至，讓大洗町知名度深烙印所有國際遊客心中。

李吉田指出，台灣目前有21處溫泉區，2018至2019年間國人到日本旅遊人次多達480萬人，日本到台觀光人次只有197萬人；經過這次交流，加上茨城縣有直航班機到台灣，茨城縣府及觀光業者未來大力行銷台灣觀光下，將吸引日本民眾到台灣遊玩、泡溫泉，為台、日雙方帶來更多觀光商機。

中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田致贈紀念品給茨城縣營業戰略部長崛江英夫 。圖/李...
中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田致贈紀念品給茨城縣營業戰略部長崛江英夫 。圖/李吉田提供
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台、日雙方簽定友好交流協定，為雙方觀光再邁進一大步。圖/李吉田提供
台、日雙方簽定友好交流協定，為雙方觀光再邁進一大步。圖/李吉田提供
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新北市溫泉觀光協會李建才（左起）在中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田見證，與大洗旅...
新北市溫泉觀光協會李建才（左起）在中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田見證，與大洗旅館公會石井盛志簽定友好交流協定並由大洗町長小谷隆亮全程見證。圖/李吉田提供
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台日雙方簽訂友好交流協定後合影留念。圖/李吉田提供
台日雙方簽訂友好交流協定後合影留念。圖/李吉田提供
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