五股垃圾山合法納管 區公所單一窗口受理申請

2019-09-03 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



新北市政府為改善五股垃圾山環境品質，推動五股都市計畫案試辦計畫，本月起開放申請。 圖／新北市城鄉局提供 分享 facebook

新北市政府為改善五股垃圾山環境品質，推動五股都市計畫案試辦計畫，從今年9月1日起到明年8月底開放地主、業者申請合法納管，若未申請將從2021年起開罰，新北市城鄉局表示，昨天起在五股區公所設置單一窗口，由市府相關9局處人員為民眾解答相關問題，以便辦理申請。

城鄉局表示，市府期望透過試辦計畫政策，輔導計畫範圍內地主及業者依法申請合法使用，在短時間內達到產業納管、開放空間留設及綠美化目標，減少公共安全疑慮，城鄉局已在8月辦理8場地方說明會，宣導試辦計畫相關內容。

城鄉局表示，五股垃圾山總計170公頃，屬於農牧用地，若要變更土地使用目的，地主必須繳交農業變更回饋金，若在2020年8月1日前申請加入試辦計畫可免繳，以300坪用地為例，地主就不用繳交高達1000多萬的回饋金。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，辦完說明會後，民眾意見主要分為兩派，第一派是地主希望盡快辦理都市計畫，但實施都市計畫前必須達成附帶條件，包含完成新北200年防洪堤防興建、清除三重與蘆洲的水底垃圾、台北市社子島施作高保護設施，但短期內要完成有難度；另一派民眾則表示，若市府要鼓勵民眾，是否可以設置窗口，才知要如何申請或詢問相關法規。

城鄉局因此從昨天起，9月每周二、四下午2點至4點30分，在五股區公所設置申請諮詢單一窗口，民眾如有問題，可在服務時間內前往洽詢。