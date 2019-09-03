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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

自來水公司為辦理台二線93K+450至94K+250汰換管線工程，基隆市中正區3個里、信義區3個里、新北市瑞芳區16個里、貢寮區和美里實施停水，停水時間從明天上午10時起，到後天上午9時止，共計23小時，約1萬8000戶受到影響，提醒民眾要盡早儲水。

第一區管理處指出，停水期間如需用水，可以到龍興廟（新北市貢寮區龍洞街53號旁）、瑞濱里活動中心（新北市瑞芳區建基一路4-2號）、深澳里活動中心（新北市瑞芳區深澳路78號）、福清宮（基隆市中正區八斗街1號）、萬安堂（基隆市中正區調和街3-1號），皆開設取水點，並在基隆、貢寮、瑞芳備有水車3輛，機動提供民眾用水需要。

停水區域如下：新北市瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里，有3660戶；新北市貢寮區和美里，有209戶。

基隆市中正區新富里、新豐里有7134戶；基隆市信義區：孝深里、孝岡里、孝忠里有5873戶；水壓降低區域為基隆市中正區：正濱里，有1136戶。

水公司說，此次停水期間因重大事故需緊急用水，請聯絡貢雙營運所（02）24941800、瑞芳營運所（02）24972006、基隆服務所（02）24252103或1910客服專線電話，停水復水後因偏遠或偏高地區恢復時間較慢，可能延誤供水時間，敬請用戶原諒。

基隆、瑞芳、貢寮明起23小時近2萬戶停水，今晚記得儲水。記者游明煌／攝影
基隆、瑞芳、貢寮明起23小時近2萬戶停水，今晚記得儲水。記者游明煌／攝影
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