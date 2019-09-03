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金山城鎮之心計劃 爭取金包里溪水質改善

2019-09-03 18:30觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區城鎮之心工程計劃，市府城鄉局與水利局將爭取污水下水道第六期建設計劃，讓金山...
金山區城鎮之心工程計劃，市府城鄉局與水利局將爭取污水下水道第六期建設計劃，讓金山納入其中，全面提升溪水品質。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山區城鎮之心工程計劃中，中山溫泉公園再造，金包里溪的開蓋、親水設施是一大亮點，但金包里溪污水改善計畫仍未列其中，引起地方各界的關心，因此，市府城鄉局與水利局將爭取污水下水道第六期建設計劃，讓金山納入其中，全面提升溪水品質。

營建署核定3.8億在金山區的城鎮之心工程計劃，六大子項目在與地方座談會中需求設計逐漸聚焦，其中中山溫泉公園再造，金包里溪的開蓋、親水設施將是一大亮點，不過還沒有污水接管，家用廢水、營業廢水與溫泉水都一併排入金包里溪，也讓金包里溪的水質改善備受關注，為此市府城鄉局與水利局來到金山開座談會，向民眾說明未來改善方向並聽取地方的聲音。

市府水利局污水下水道計畫科長陳冠華指出，城鎮之心工程計劃中山溫泉公園再造預計12月開始動工，預計明年9月完工，針對金包里溪的開蓋、親水設施要先將水質改善提升，建設金包里溪的污水抽水設施、機房與礫間，將金包里溪水質改善，再於親水設施做使用。

里長與市議員們都來參與會議，簡報後也提出了多項建議，金美里長期待金包里溪的整治能夠更加全面，不只局限於中山公園的溪段，而市議員們也提出中山公園改造後，要著重溫泉特色提升觀光價值與現有中山堂集會空間不能縮減的建議。

水利局與城鄉局表示，將會紀錄下作為未來的設計方向，另外也要爭取污水下水道第六期建設計劃，讓金山納入其中，藉此機會讓廢水不排入金包里溪，溪水品質全面提升，而未來待招標廠商確定後，還會再進行地方座談會，讓地方及時掌握工程進度，適時意見交流，創造符合地方需求的城鎮之心建設。

污水金山溫泉

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