四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府毒品危害防制中心與中國信託反毒教育基金會、扶輪社3523地區合作，於信義區四四南村辦理「毒品危害的真相－知毒＋識毒＋反毒」反毒教育特展到9月28日，包含模擬毒品氣味、藥頭販毒電話亭等體驗，還首度推出VR（虛擬實境）教材；台北市長柯文哲今也體驗模擬吸毒10年後樣貌覺得很新鮮，還說應該針對各類毒品進一步模擬。

柯文哲表示，毒品是嚴重的社會問題，知毒、識毒才能有效防毒；毒販常利用話術誘騙年輕學子吸毒，北市吸毒者首次吸毒年齡為15歲加減1歲，大約是國中三年級，代表政府若到高中才宣導防毒效果有限，「都吸了」，因此校園防毒應從國中開始。

柯文哲說，目前新興毒品包羅萬象，有口香糖、脆麵包、咖啡包等，應讓國中生知道可能的毒品與危害；比起傳統上課讓人想睡，反毒特展導入AR、VR等新科技應更易推動；若家長發現小孩怪怪的，也可打北極星反毒計畫的24小時戒毒專線0800-770885（請請您幫幫我）求助。

中信反毒教育基金會指出，這次特展除介紹各級毒品、新興毒品的特性與危害外，還有藥頭販毒電話亭，可體驗販毒話術如「這個不用錢」、「吃了不會上癮」、「喝水就沒事」等，藉此學習如何拆穿話術避免上當；另也導入VR互動遊戲，有毒駕及夜店兩種情境，體驗可能的毒品誘惑，學習如何做出正確決定。

北市聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，北市防毒大致分為三級，列管毒品人口約有3000人，首次吸毒年齡降到約15歲是種警訊，因此第一級在預防宣導上，必須深入校園從國中做起，教育局也將安排各國中參觀反毒特展。