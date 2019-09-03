親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國南加州潛水圈慘案！海上火燒船 8死26人生死未卜

管中閔被申誡只是「前菜」 台大博士生：大餐還在後面

五股垃圾山試辦計畫申請開始 公所設置單一諮詢窗口

2019-09-03 13:13聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府為改善五股垃圾山環境品質，推動五股都市計畫案試辦計畫，從今年9月1日起到明年8月底開放地主、業者申請合法納管，若未申請將從2021年起開罰，新北市城鄉局今年8月辦理地方說明會，蒐集民眾多方意見，9月在五股區公所設置單一窗口，由市府相關9局處人員為民眾解答相關問題，以便申請程序。

城鄉局表示，市府期望透過試辦計畫政策，輔導計畫範圍內地主及業者依法申請合法使用，在短時間內達到產業納管、開放空間留設及綠美化的目標，減少公共安全疑慮，城鄉局已在8月辦理8場地方說明會，宣導試辦計畫相關內容。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，民眾意見主要分為兩派，第一派是地主希望盡快辦理都市計畫，但實施都市計畫前必須達成附帶條件，包含完成新北200年堤防興建、清除三重與蘆洲的水底垃圾、台北市社子島施作高保護設施，但短期內要完成有難度；另一派民眾則表示，若市府要鼓勵民眾，是否可以有窗口，才知要如何申請程序或是詢問法規。

城鄉局表示，五股垃圾山總計170公頃，屬於農牧用地，若要變更使用目的，地主必須要繳交農業變更回饋金，若在2020年8月1日前申請示範計畫，以300坪用地為例，地主就不用繳交農業變更回饋金1千多萬。

城鄉局考量地方說明會期間，民眾提出希望能設置當地諮詢窗口，以詢問相關申請產業類別的興辦事業計畫、建築等法規問題，市府將在9月每週二、四下午2點至4點30分，在五股區公所一樓設置申請諮詢單一窗口，即時回應民眾問題。

新北市政府為改善五股垃圾山環境品質，推動五股都市計畫案試辦計畫，今起開放申請。圖...
新北市政府為改善五股垃圾山環境品質，推動五股都市計畫案試辦計畫，今起開放申請。圖／新北市城鄉局提供
分享
新北市城鄉局9月在五股區公所設置單一窗口，由市府相關9局處人員為民眾解答相關問題...
新北市城鄉局9月在五股區公所設置單一窗口，由市府相關9局處人員為民眾解答相關問題，以便申請程序。圖／新北市城鄉局提供
分享

都市計畫綠美化

相關新聞

新北五股今晚起5路段陸續停水施工 工期達54小時

2019-09-03 11:40

九三軍人節 新北忠烈祠秋祭追思先烈

2019-09-03 10:49

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

黃石中繼市場選在板二體育場停車場 明年3月完工

2019-09-03 12:09

明起3天 大一新生免費搭淡海輕軌

2019-09-02 23:56

台北動物園慶中秋 7日星光票30元

2019-09-02 23:55

自強隧道區間測速 超速大減8成

2019-09-02 23:49

里長大小聲／活化松山磚廠 黃聰智促公辦都更

2019-09-02 23:46

內湖5期違規戶 最快年底開罰

2019-09-02 23:44

南港車站公車新停靠區 一片白辨識度差 害人摔倒

2019-09-02 23:43

企業捐助 北市國中班班有冷氣了

2019-09-02 23:40

里長大小聲／呂星輝 盼市府處理廢棄垃圾場

2019-09-02 23:18

新北社大20周年 免費送「一堂課」

2019-09-02 23:07

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46

台北古蹟日15日開跑 走讀青田街北門和美軍俱樂部

2019-09-02 19:44

緊鄰捷運三鶯線及北大 部落聚會所10月底完工

2019-09-02 19:43

礦工名牌寫新願望 濂洞國小傳承礦業文化

2019-09-02 18:30

淡海輕軌機廠未完工 市議員憂安全問題

2019-09-02 18:30

教室熱難專心 青山國中部班班有冷氣

2019-09-02 18:29

三重郵局守護偏鄉童 營養餐盒送乾華國小

2019-09-02 18:28

三芝石門青春山海線輕鬆行 YouBike要設站

2019-09-02 18:28

釋1200個身障職缺 新北4日徵才

2019-09-02 17:12

柯文哲隨行幕僚戴于文 接任台北市府副發言人

2019-09-02 16:55

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

北市抽驗麵製品 1件早餐店蛋餅皮不合格

2019-09-02 11:27

展現役男熱血精神 偏鄉協助孩童回饋鄉里

2019-09-02 11:22

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10
看更多

熱門文章

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46

產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29

台南這裡的房子會致癌不能買？環保局說明法令規定

2019-09-02 17:56

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

阿公阿婆都玩的好開心！ 造橋衛生推長照2.0巷弄站

2019-09-02 17:28

高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12

一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00

自強隧道區間測速 超速大減8成

2019-09-02 23:49

彰化新農業處長邱奕志 從學界進公部門欲推智慧農業

2019-09-02 18:08

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

南市取締超速大執法 周四啟動

2019-09-02 23:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top