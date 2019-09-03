黃石中繼市場選在板二體育場停車場 明年3月完工

2019-09-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



板橋黃石市場要全面重建，已選定距原市場步行5分鐘的板橋第二體育場停車場，作為中繼市場地點。圖／新北市市場處提供 分享 facebook 新北市長侯友宜今年4月宣布啟動新北市場4年改造計畫，將進行改建3座老舊市場及打造8座品牌特色市場。其中，板橋黃石市場要全面重建，已選定中繼市場在步行5分鐘的板橋第二體育場停車場，獲經濟部前瞻基礎建設經費補助2772萬元（總工程經費70%），預計明年3月完成。

新北市市場處表示，黃石中繼市場已完成基本設計作業，原則上原有攤商可全部進駐；將分為A、B區兩棟建物，採分區分類，A區以生鮮肉品為主，將導入冷藏展示設備；B區則以餐飲、熟食、生活百貨為主，並有活動展售、休憩空間及服務性設施。

市場處表示，評估多處中繼市場預定地，最終，在交通便利、土地取得及地緣特性等因素評估，並在最短時間獲市場攤商全體支持下，因此選在距離現有黃石市場步行5分鐘的板橋第二體育場停車場。

市場處指出，預計明年3月可完成黃石中繼市場，既有攤商將同步進駐營運。初期市場處也將與自治會共同規畫促銷活動及交通指引措施，讓中繼市場的服務能夠無縫接軌。

此外，為加速後續市場改建作業，新北市府再向經濟部爭取金山中繼市場補助，並已正式提出申請，預計爭取2450萬元（總工程經費70%）以推動金山市場改建。未來，金山市場規畫有停車空間及美食街，將結合老街商圈文化特色及優勢，共同進行地方創生，串連成為在地觀光特色景點。