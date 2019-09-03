板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市板橋的百年孔廟「大觀義學」，屬私人古蹟，廣場上的坑洞上月初已先填補完，但新鋪水泥與舊有水泥顏色不同。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 位於新北市板橋的百年古蹟「大觀義學」，藏身在私立幼兒園「大觀幼兒園」內，每年定期會舉辦祭孔典禮，吸引眾人共襄盛舉。不過，因地面坑坑洞洞，有民眾認為不僅會影響學童安全，且古蹟也不該如此粗糙，幼兒園雖然在8月初先行填補，但新鋪水泥與舊有水泥顏色不同，觀光客看了直呼「好醜！」

新北市議員葉元之表示，今年初接獲民眾陳情，認為地面坑洞影響學童安全，隨即邀請新北市文化局會勘，大觀幼兒園到8月暑假期間，才進行坑洞修補；文化局年初信誓旦旦，說要以林家花園為核心，將周邊區域打造成文化觀光新亮點，結果具有歷史意義的古蹟門面竟如此粗糙，實在慘不忍睹。

雖然廣場坑洞已先修補，但路面仍有些微高低差。對此，大觀幼兒園表示，因考量古蹟維護兼顧安全性，已在8月初先填補，但因古蹟周邊維護無法進行大面積更改，後續會再跟文化局確認修補事宜。