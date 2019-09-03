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新北五股今晚起5路段陸續停水施工 工期達54小時

2019-09-03 11:40聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北、基隆局部區域明將大停水或停壓，但今晚五股成泰路1到3段、民義路1段、中興路4段管線將陸續施工，工期預計到本月6日凌晨5點，時間長達54小時，建議沿線用戶儲水備用，一旦完工會馬上恢復供水。

另外本月7日上9點到下午3點，新北市樹林區武林街、樹潭街沿線也都將停水施工；9日上午7點到傍晚5點土城區大安路、10日上午9點到傍晚5點土城區中興路、中山路局部用戶也將停水。

新北市五股區成泰路二段176號周邊。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
新北市五股區成泰路二段176號周邊。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
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停水基隆

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