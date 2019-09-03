新北五股今晚起5路段陸續停水施工 工期達54小時

2019-09-03 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北、基隆局部區域明將大停水或停壓，但今晚五股成泰路1到3段、民義路1段、中興路4段管線將陸續施工，工期預計到本月6日凌晨5點，時間長達54小時，建議沿線用戶儲水備用，一旦完工會馬上恢復供水。