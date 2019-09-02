親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市2019年「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」自今日起至9月27日受理申請，單身青年最高每月可補貼3200元，婚育家庭最高每月補貼4000元，最長補貼1年，補貼戶數多達4899戶，為全國之冠，歡迎有租屋需求的市民前來申請。

新北市城鄉局表示，為提供市民有更多元的申請管道，單身婚育租金補貼的申請方式採紙本及線上2種申請方式，線上申請僅需在申請網站填寫基本資料，並上傳相關文件即可。

城鄉局提醒，這項租金補助的申請人戶籍地址，需與租屋處在同一縣市，並向租賃住宅所在地的直轄市、縣主管機關提出申請，但以就業單身者條件申請者不限於此。

此外，申請者須符合下列家庭組成條件之一：

1. 20歲以上至40歲以下單身青年

2. 新婚2年內的家庭

3. 育有未成年子女家庭

在新北市財產所得的限制方面，申請者平均每月所得須低於3萬6665元，且家庭成員都沒有自有住宅，符合以上條件後，就可以在受理期間至新北市城鄉局官網下載申請書，也能到內政部營建署網站首頁右側→「重要政策」→「單身及婚育租金補貼專區」下載申請書。

填寫後連同身分證、租賃契約、郵局帳戶影本等相關資料郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號1樓城鄉發展局住宅發展科收」，或至新北市政府1樓西側城鄉發展局住宅發展科臨櫃辦理，受理時間為週一至週五早上8點半至下午5點半。

城鄉局提醒，租金補貼申請人，要注意租賃契約內應記載出租人姓名、出租人身分證統一編號、承租人姓名、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料，請民眾務必檢視契約內容並詳實填寫，避免奔波補件及影響自身權益。

另外，民眾單身婚育租金補貼採評點制，送件的先後順序不會影響補貼審查結果，民眾無需急於開辦初期臨櫃提出申請，以免因人數眾多，增加等候時間。

新北市2019年「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」自今日起至9月27日受理申請，單身...
新北市2019年「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」自今日起至9月27日受理申請，單身青年最高每月可補貼3200元。聯合報系資料照
分享

租金補貼青年

相關新聞

緊鄰捷運三鶯線及北大 部落聚會所10月底完工

2019-09-02 19:43

台北古蹟日15日開跑 走讀青田街北門和美軍俱樂部

2019-09-02 19:44

礦工名牌寫新願望 濂洞國小傳承礦業文化

2019-09-02 18:30

淡海輕軌機廠未完工 市議員憂安全問題

2019-09-02 18:30

教室熱難專心 青山國中部班班有冷氣

2019-09-02 18:29

三重郵局守護偏鄉童 營養餐盒送乾華國小

2019-09-02 18:28

三芝石門青春山海線輕鬆行 YouBike要設站

2019-09-02 18:28

釋1200個身障職缺 新北4日徵才

2019-09-02 17:12

柯文哲隨行幕僚戴于文 接任台北市府副發言人

2019-09-02 16:55

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

北市抽驗麵製品 1件早餐店蛋餅皮不合格

2019-09-02 11:27

展現役男熱血精神 偏鄉協助孩童回饋鄉里

2019-09-02 11:22

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

社區節電不易 挑補助項目先做

2019-09-02 00:38

新北節電輔導 1社區估年省11萬電費

2019-09-02 00:33

關渡違建擬緩拆 業者：聽見基層聲音 專家：應有公平配套

2019-09-02 00:30

北市版工輔法？ 關渡違建汽修廠擬緩拆

2019-09-02 00:17

菜價飆 團膳業想換冷凍蔬菜 遭教部和學校反對

2019-09-01 23:31

南港公園冒險森林 金屬滑梯好燙 飛鳥溜索下坡衝擊大

2019-09-01 23:29

假日動健康 侯友宜揪市民來運動

2019-09-01 23:03

新北微型運動中心 4年設16處

2019-09-01 22:59

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

全面拆除海砂屋 碧華國中、小校舍明年整建完工

2019-09-01 19:53

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

自強隧道實施區間測速 12小時有206輛超速違規

2019-09-01 18:57

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

自強隧道今起區間測速 時速61公里拍照開罰

2019-09-01 15:49
看更多

熱門文章

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

取締酒駕 桃市交通大執法9天

2019-09-01 23:42

「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

請駕駛人管好油門 台南市警方展開取締超速大執法！

2019-09-02 14:01

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

產量過盛！檸檬酸農民苦 竹田鄉辦野餐派對促買氣

2019-09-02 17:29

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34

雲林土地規畫 潮向「四大功能」

2019-09-01 23:31

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

台南這裡的房子會致癌不能買？環保局說明法令規定

2019-09-02 17:56

嘉藥坐月子訓練班結訓 母女攜手同行

2019-09-01 23:06

阿公阿婆都玩的好開心！ 造橋衛生推長照2.0巷弄站

2019-09-02 17:28

頭城搶孤裁判不同調？ 冠軍沒了

2019-09-01 23:24

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37

機捷方便 沿線定點旅遊熱門

2019-09-01 23:38

台糖同意馬稠後二期園區開發 規畫成立長照產業專區

2019-09-02 10:07

鐵路電氣化 潮州至台東減班

2019-09-01 23:26

高雄情人碼頭野狗群聚橫行 年捉200隻也沒用

2019-09-02 17:12

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

高市幹線公車增至20條 範圍擴大

2019-09-01 23:29

嘉大學生 化身綠鬣蜥獵人

2019-09-02 14:15

菜價飆 團膳業想換冷凍蔬菜 遭教部和學校反對

2019-09-01 23:31

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

台中大慶夜市噪音大交通差 市府：不排除取消部分許可

2019-09-02 15:30

3名交換生到僑泰 每周8小時的語言學習

2019-09-02 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top