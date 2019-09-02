新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市2019年「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」自今日起至9月27日受理申請，單身青年最高每月可補貼3200元，婚育家庭最高每月補貼4000元，最長補貼1年，補貼戶數多達4899戶，為全國之冠，歡迎有租屋需求的市民前來申請。

新北市城鄉局表示，為提供市民有更多元的申請管道，單身婚育租金補貼的申請方式採紙本及線上2種申請方式，線上申請僅需在申請網站填寫基本資料，並上傳相關文件即可。

城鄉局提醒，這項租金補助的申請人戶籍地址，需與租屋處在同一縣市，並向租賃住宅所在地的直轄市、縣主管機關提出申請，但以就業單身者條件申請者不限於此。

此外，申請者須符合下列家庭組成條件之一：

1. 20歲以上至40歲以下單身青年

2. 新婚2年內的家庭

3. 育有未成年子女家庭

在新北市財產所得的限制方面，申請者平均每月所得須低於3萬6665元，且家庭成員都沒有自有住宅，符合以上條件後，就可以在受理期間至新北市城鄉局官網下載申請書，也能到內政部營建署網站首頁右側→「重要政策」→「單身及婚育租金補貼專區」下載申請書。

填寫後連同身分證、租賃契約、郵局帳戶影本等相關資料郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號1樓城鄉發展局住宅發展科收」，或至新北市政府1樓西側城鄉發展局住宅發展科臨櫃辦理，受理時間為週一至週五早上8點半至下午5點半。

城鄉局提醒，租金補貼申請人，要注意租賃契約內應記載出租人姓名、出租人身分證統一編號、承租人姓名、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料，請民眾務必檢視契約內容並詳實填寫，避免奔波補件及影響自身權益。