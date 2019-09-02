台北古蹟日15日開跑 走讀青田街北門和美軍俱樂部

2019-09-02 19:44 聯合報 記者郭頤╱即時報導



一年一度的「台北古蹟日」將在9月15日正式開跑，台北市文化局今年以體驗式「古蹟行動講堂」概念發想，除15日當天的古蹟日主題活動外，另有規劃6條古蹟導覽體驗路線，包含走訪青田街、北門、蟾蜍山煥民新村和陽明山美軍俱樂部等地，相關活動即日起開放報名。

文化局今年以移動式「行動講堂」為主題，著重於體驗、互動和移動的課堂講述模式，將專業的保存與修復觀念，透過活潑、創意的文資走讀、親子共學等方式，促進不同年齡層了解文化資產，落實全齡文化資產體驗教育。

今年活動文化局有規劃6條古蹟導覽體驗路線，分別為青田街日治學人宿舍群、齊東街老屋尋訪、名人林語堂故居、百年老城牆北門、蟾蜍山煥民新村和戰後美軍俱樂部等地的文資走讀， 相關的講座、導覽及體驗活動都在今天開放報名，讓民眾可以重新認識台北的城市紋理。

「世界古蹟日」源於1984年法國文化部發起，在於每年9月第3個週末協調古蹟、美術館和博物館等地免費對外開放，供民眾參觀，而台灣2001年加入「世界古蹟日組織」後，北市文化局每年9月第3個週末各古蹟、歷史建築配合免費或優惠方式對外開放。

相關詳細活動資訊可參考「2019台北古蹟日」臉書粉專。