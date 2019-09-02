緊鄰捷運三鶯線及北大 部落聚會所10月底完工

2019-09-02 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市三鶯地區擁有豐富原住民文化，為落實新北市政府在地就業政策，新北市工務局進行2棟1層三鶯原住民族生活文化園區部落聚會所工程時，聘用當地部落族人擔任施作工班，今年4月1日動工，預計10月底完成啟用，新北市長侯友宜也前往視察，期盼為原民營造一個安居樂業的新北原民鄉。

原住民族生活文化園區部落聚會所地理位置特殊，除了緊鄰著國道3號三鶯交流道，及正在施工中的捷運三鶯線，附近還有進駐快10年的國立台北大學、客家文化園區、陶瓷博物館、三峽與鶯歌老街，另有恩主公醫院、北大特區等據點，結合食、衣、住、行、育、樂。

新北市長侯友宜今下午前往三鶯原住民生活文化園區，視察部落聚會所工程進度，侯表示，2010年12月25日陪新北市前市長朱立倫前來視察時，還破陋不堪，經過8年的努力，如今三鶯部落族人在銀行貸款的支持下，自行重建家園，目前全42戶已落成，並進駐約200人。

侯友宜說，藉由三鶯文化聚會場所，這樣一個都市化原住民文化園區的落成，展現出原住民的語言、農耕、手工藝抖族群文化，並保有原民的歷史文化傳統且傳承下去，期盼工程能盡善盡美，順利完工

工務局表示，原住民生活文化園區前已完成道路、溝渠、民生管線、族人自力造屋、部落藝文廣場，目前正接續興建2棟地上1層的部落聚會所，完工後將提供辦公室、室內活動場所、浴廁設備等空間，不但能作為族人信仰、集會空間外，在部落文化教室方面，也能舉辦各項教育研習、文化展示及部落與其它外部團體交流互動。