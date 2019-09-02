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三芝石門青春山海線輕鬆行 YouBike要設站

2019-09-02 18:28觀天下 記者廖品涵／三芝報導

為讓新北市青春山海線的觀光政策推行更全面，市議員鄭宇恩爭取在原本就深受遊客喜愛的...
為讓新北市青春山海線的觀光政策推行更全面，市議員鄭宇恩爭取在原本就深受遊客喜愛的淺水灣與白沙灣設置youbike站點。 圖／紅樹林有線電視提供
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三芝、石門將要有YouBike駐點，為讓新北市青春山海線的觀光政策推行更全面，市議員鄭宇恩爭取在原本就深受遊客喜愛的淺水灣與白沙灣設置微笑單車站點，預計兩處加總將會設置80到100柱車柱的YouBike，藉此讓民眾從淡水到北海岸旅遊更輕鬆，享受低碳、慢活，深度旅行更全面。

市議員鄭宇恩指出，市府力推觀光路線青春山海線，邀請民眾從淡水到三貂角沿著台2線旅行，為了要增添觀光的潛能，爭取在三芝、石門旅遊勝地的雙灣淺水灣與白沙灣來增設微笑單車的站點，讓想要一遊北海岸的民眾，可以從淡水開始，選擇youbike作為交通工具來旅行串連。

經過實地會勘走訪淺水灣與白沙灣，因為兩處海灣早有自行車道的建置，市議員也期待讓民眾就近可以租借自行車，進行一場低碳慢活的旅程，途中為了要讓微笑單車旅行的效益擴及市區，市議員鄭宇恩也來到三芝國中、小與公所鄰近區域尋找是否有適合設站的位置，期待市區的旅遊中繼站，可以為地方帶來經濟成長。

三芝區長林慶豐表示，三芝除了農產品豐富，特色花卉與觀光產業也是相當有名，很感謝議員協助讓微笑單車進駐三芝，也考慮讓站店進到市區裡來，希望藉此讓觀光效益擴大，不論是海邊的商家或是市中心的店家都可以受到微笑單車帶入客人的效益，提升商機。

針對淺水灣與白沙灣雙灣增設微笑單車，由於設站位置都在交通部觀光局北觀處用地，租地使用沒有太大問題，預計雙灣站點加總將會有80到100柱車柱的設置，在今年底前將會完成啟用，至於三芝市區微笑單車設置用地，還要等待與各機關溝通協調後才有定論，市議員鄭宇恩也期待三芝到石門的觀光效能能在微笑單車設置後得到提升，並且也藉此帶動市區經濟發展。

單車淡水石門YouBike

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