源頭減量才是根本 限塑逐步帶動環保觀念

2019-09-02 16:38 中央社 台北2日電



隨著購物袋、環保吸管推出，以及各式標榜可自然分解的材質，塑膠袋與塑膠吸管已不再是日常生活中的唯一選擇。然而，關鍵仍在於「源頭減量」，並落實回收。

台北市2013年推出「環保二次袋」，兼具購物及專用垃圾袋功能；2018年配合全國擴大限塑，台北市推出「環保兩用袋」取代二次袋，超商、量販店等不再販售一般塑膠袋，而飲料店、麵包店等7大類管制對象也不能免費提供塑膠袋。

而從7月1日起，4類限制對象內用環境禁止使用一次性塑膠吸管，包含政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等。

台北市環保局資源循環管理科代科長楊維修指出，推動限塑政策以來，自行攜帶購物袋、環保吸管的人越來越多，「其實各種材質，像是不鏽鋼、竹子等，這些東西的出現就等於取代了塑膠」。

除此之外，生質材料因其可被生物自然分解的特性也前景看好。然而楊維修指出，從環保的概念來看，最重要的是源頭減量，舉凡一次性袋子、餐具等「能不能就不用、若要用就重複使用」，用完就丟的產品都不建議。

目前環保署規範的限塑對象不包含小吃店或路邊攤等，因此逛夜市、外食或買菜等還是會拿到塑膠袋。楊維修表示，塑膠袋本來就是清潔隊回收項目之一，鼓勵民眾將乾淨的塑膠袋收集起來，於垃圾清運時間拿給清潔隊回收。

楊維修表示，這些乾淨的袋子會分解成塑膠粒，再製成塑膠產品，而用過的塑膠餐具、沾染上油汙的塑膠袋塑膠盒等等，因回收之後還要耗費資源清洗，因此可以直接丟掉。

限塑政策帶起的不只是自備購物袋及環保吸管趨勢。楊維修表示，以客觀指標而言，便是兩用袋取代了業者自行製造販售的塑膠袋；而據觀察，越來越多人攜帶可重複使用餐具及杯子，顯示源頭減量的概念逐漸深植人心。