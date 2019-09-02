親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

管中閔遭公懲會申誡影響校長一職？ 公懲會這樣回答

2020蔡賴配有譜了？陳菊在大阪首度鬆口

源頭減量才是根本 限塑逐步帶動環保觀念

2019-09-02 16:38中央社 台北2日電

隨著購物袋、環保吸管推出，以及各式標榜可自然分解的材質，塑膠袋與塑膠吸管已不再是日常生活中的唯一選擇。然而，關鍵仍在於「源頭減量」，並落實回收。

台北市2013年推出「環保二次袋」，兼具購物及專用垃圾袋功能；2018年配合全國擴大限塑，台北市推出「環保兩用袋」取代二次袋，超商、量販店等不再販售一般塑膠袋，而飲料店、麵包店等7大類管制對象也不能免費提供塑膠袋。

而從7月1日起，4類限制對象內用環境禁止使用一次性塑膠吸管，包含政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等。

台北市環保局資源循環管理科代科長楊維修指出，推動限塑政策以來，自行攜帶購物袋、環保吸管的人越來越多，「其實各種材質，像是不鏽鋼、竹子等，這些東西的出現就等於取代了塑膠」。

除此之外，生質材料因其可被生物自然分解的特性也前景看好。然而楊維修指出，從環保的概念來看，最重要的是源頭減量，舉凡一次性袋子、餐具等「能不能就不用、若要用就重複使用」，用完就丟的產品都不建議。

目前環保署規範的限塑對象不包含小吃店或路邊攤等，因此逛夜市、外食或買菜等還是會拿到塑膠袋。楊維修表示，塑膠袋本來就是清潔隊回收項目之一，鼓勵民眾將乾淨的塑膠袋收集起來，於垃圾清運時間拿給清潔隊回收。

楊維修表示，這些乾淨的袋子會分解成塑膠粒，再製成塑膠產品，而用過的塑膠餐具、沾染上油汙的塑膠袋塑膠盒等等，因回收之後還要耗費資源清洗，因此可以直接丟掉。

限塑政策帶起的不只是自備購物袋及環保吸管趨勢。楊維修表示，以客觀指標而言，便是兩用袋取代了業者自行製造販售的塑膠袋；而據觀察，越來越多人攜帶可重複使用餐具及杯子，顯示源頭減量的概念逐漸深植人心。

塑膠袋吸管限塑

相關新聞

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

北市抽驗麵製品 1件早餐店蛋餅皮不合格

2019-09-02 11:27

展現役男熱血精神 偏鄉協助孩童回饋鄉里

2019-09-02 11:22

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

社區節電不易 挑補助項目先做

2019-09-02 00:38

新北節電輔導 1社區估年省11萬電費

2019-09-02 00:33

關渡違建擬緩拆 業者：聽見基層聲音 專家：應有公平配套

2019-09-02 00:30

北市版工輔法？ 關渡違建汽修廠擬緩拆

2019-09-02 00:17

菜價飆 團膳業想換冷凍蔬菜 遭教部和學校反對

2019-09-01 23:31

南港公園冒險森林 金屬滑梯好燙 飛鳥溜索下坡衝擊大

2019-09-01 23:29

假日動健康 侯友宜揪市民來運動

2019-09-01 23:03

新北微型運動中心 4年設16處

2019-09-01 22:59

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

全面拆除海砂屋 碧華國中、小校舍明年整建完工

2019-09-01 19:53

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

自強隧道實施區間測速 12小時有206輛超速違規

2019-09-01 18:57

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

自強隧道今起區間測速 時速61公里拍照開罰

2019-09-01 15:49
看更多

熱門文章

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41

影╱頭城搶孤裁判不同調？ 上屆冠軍遙遙領先卻被判違規

2019-09-01 19:45

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40

取締酒駕 桃市交通大執法9天

2019-09-01 23:42

蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39

社頭大雨澆不熄熱情 清水岩寺擠滿韓粉

2019-09-01 17:39

清水中山路假日違停民眾到派出所檢舉 網友：110較有效

2019-09-01 18:37

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

1戶5隻黑狗疑遭毒死 公憤撻伐毒狗人可惡至極

2019-09-01 18:37

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

董恆毅為台東體操奉獻生命 游朝偉決定接棒傳薪

2019-09-01 19:22

自強隧道實施區間測速 12小時有206輛超速違規

2019-09-01 18:57

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43

柯文哲讚譽武德宮 傳統信仰中注入現代文創

2019-09-01 18:33

請駕駛人管好油門 台南市警方展開取締超速大執法！

2019-09-02 14:01

一對夫妻、一把琴帶原鄉童逐夢 更催生音樂學校

2019-09-01 17:34

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17

嘉藥坐月子訓練班結訓 母女攜手同行

2019-09-01 23:06

雲林土地規畫 潮向「四大功能」

2019-09-01 23:31

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top