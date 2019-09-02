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管中閔匿名寫社論兼職案 公懲會宣判結果出爐

北投區大規模違建 北市府擬推活化輔導

2019-09-02 14:48中央社 台北2日電

北市關渡、洲美農業區近年遭民眾搭蓋違建，台北市長柯文哲視為第一任期污點。台北市副秘書長李得全和都發局長黃景茂今天說，今年底前將推短期活化輔導方案。

台北市承德路4段附近集中許多販售中古汽車業者，形成承德路汽車商圈，許多業者因找尋不到合適地點，便前往承德路6段至8段、立賢路附近租農地違法搭蓋鐵皮屋開店。

但因北投區立賢路沿線屬農業區，民眾搭蓋違建經營二手汽車買賣，不但容易造成公共安全問題，排放廢污水也會影響當地農業環境，且依「台北市違章建築處理規則」規定，凡民國104年9月後新增違建都需拆除，台北市建管處近日執行強制拆除作業，引發民眾抗議。

李得全告訴中央社記者表示，4日府內會召開會議，11日會找關渡平原的業者進行座談，之後提初步草案後再向柯文哲報告，他說，104年以後的違章建築會優先處理，不會坐視不管，該罰的會罰、該拆的會拆。

他說，輔導方案預計年底前出爐，業者在方案確定後可申請納管，關渡平原會有一個短中長期方案，短期先活化，之後要求業者納管、進行專案都市計畫檢討，第三階段就列入長期發展規劃進行檢討。

黃景茂說明，針對當地104年後的新增違建，仍優先拆除；但104年以前的舊有違建則擬推短期活化輔導方案，有條件適用至111年。

短期活化輔導方案擬分兩方向規劃，黃景茂指出，當地舊有違建目前使用於多種產業，但若用途可轉朝農業方向，符合都市計畫法規定即可；另，汽車買賣、汽修等違建業者，因台北市產業發展局確認非屬「工廠管理輔導法」範疇，則可自行提出減低當地農業污染方案，再做暫存審核。

都發局總工程司邵琇珮表示，輔導方案仍在蒐集各界意見階段，後續將和業者溝通、討論，新、舊違建數量也持續在進行清查，定案後將對外公布相關執行內容。

台北市建管處日前動工拆除北投區立賢路違建，柯文哲8月中受訪時說，「台北市大規模違法建築物，這一點我深自檢討」，並指大彎北段商業宅情形還能賴給前市長馬英九與郝龍斌，整條立賢路都是違建，實在是太丟臉，「這是我當第一任台北市長很大的stigma，一個污點」。

違建

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