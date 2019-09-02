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北市抽驗麵製品 1件早餐店蛋餅皮不合格

2019-09-02 11:27聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市衛生局今年到饅頭店、水餃店、早餐店、餐飲店、市場、超市等執行麵製品專案抽檢共100件產品，其中1件抽自中山區早餐店的「蛋餅皮」被驗出含己二烯酸而不合格；衛生局表示，因業者無法提供蛋餅來源，依食品安全衛生管理法開罰3萬元。

衛生局今年麵製品專案抽驗市售麵製品包含麵條63件、刈包皮或包子皮10件、饅頭10件、蛋餅皮10件、水餃皮或餛飩皮或鍋貼皮7件，檢驗項目為防腐劑、過氧化氫、二氧化硫等，其中1件抽自早餐店「慢慢早食堂」的「蛋餅皮」被檢出己二烯酸濃度為每公斤380豪克，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。

食品藥物管理科長陳怡婷表示，結果出爐後已要求早餐店業者停用該蛋餅皮；販售業者也稱違規蛋餅皮是透過電話訂購，沒有進貨單據，因此依法處分販售業者3萬元，並列管1年加強相關衛生抽查直到都沒問題才解除列管。

陳怡婷說，「己二烯酸」又名山梨酸，為魚、肉類製品及果醬常見的延長食品保存期添加物，可防止黴菌或酵母菌滋生，但依規不得用於麵製品；己二烯酸進入人體後，大部分可被分解以二氧化碳形式排出，若攝入較高劑量則會對口腔和消化道產生刺激及灼燒感。

陳怡婷建議，民眾購買麵食類製品時，除可向信用良好的廠商購買外，應多注意麵濕製品是否於低溫7℃以下保存販售，包裝標示是否完整等。

記者也嘗試電話聯繫「慢慢早食堂」，但早餐店到截稿前都一直無人接聽回應。

北市衛生局今年執行麵製品專案抽檢共100件產品，其中1件抽自中山區早餐店的「蛋餅...
北市衛生局今年執行麵製品專案抽檢共100件產品，其中1件抽自中山區早餐店的「蛋餅皮」被驗出含己二烯酸而不合格，因業者無法提供蛋餅來源，被開罰3萬元。圖／北市衛生局提供
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