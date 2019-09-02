展現役男熱血精神 偏鄉協助孩童回饋鄉里
為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所今年配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」，讓役男利用假日協助偏鄉國小的課程進行，展現替代役制度的社會價值。
「我們一起來看怎麼拍照比較好看」熱心的役男們除了在「小小動畫師」課程中，協助孩子們手繪動畫、拍攝及剪輯短片外，也跨區到坪林地區的坪林國小，參與「小小服裝設計師」課程，並帶著孩子們穿針引線，引導他們完成作品。
今年新店區公所配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」，加入新北市手拉手暨親子家庭關懷協會所辦理的偏鄉國小服務，讓役男們利用8月至9月的假日，前往新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」的課程進行。
役男們也會在休息時間，陪伴孩童學習玩不同的桌遊，讓孩童除了能感受到大哥哥們開心與他們互動外，役男們也能藉由這樣的陪伴過程，學習如何與孩童相處，培養役男的細心與耐心。
新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，透過共學的方式，讓這群參與活動的「小志工」與偏鄉學童一起學習，讓孩子們透過活動學習服務他人的美好，也讓父母在過程中看見孩子們的成長。
手拉手協會的活動大部分透過學校與同學傳達活動訊息，讓同學們自由報名參加，今年在石碇國小，大豐國小也有類似活動。此外，協會也會在臉書宣傳活動訊息。
新店區長林煌源表示，這幾年區公所鼓勵替代役男在服役期間，踴躍參與各項公益活動，例如捐血、華山基金會辦理的寒士吃飽、老人春季郊遊、獨居老人居家環境清潔或是輔導有需要的學童等，藉此體現老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的精神，也感謝役男們熱心投身於各種公益活動回饋鄉里。
留言