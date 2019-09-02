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展現役男熱血精神 偏鄉協助孩童回饋鄉里

2019-09-02 11:22聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所今年配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」，讓役男利用假日協助偏鄉國小的課程進行，展現替代役制度的社會價值。

「我們一起來看怎麼拍照比較好看」熱心的役男們除了在「小小動畫師」課程中，協助孩子們手繪動畫、拍攝及剪輯短片外，也跨區到坪林地區的坪林國小，參與「小小服裝設計師」課程，並帶著孩子們穿針引線，引導他們完成作品。

今年新店區公所配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」，加入新北市手拉手暨親子家庭關懷協會所辦理的偏鄉國小服務，讓役男們利用8月至9月的假日，前往新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」的課程進行。

役男們也會在休息時間，陪伴孩童學習玩不同的桌遊，讓孩童除了能感受到大哥哥們開心與他們互動外，役男們也能藉由這樣的陪伴過程，學習如何與孩童相處，培養役男的細心與耐心。

新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，透過共學的方式，讓這群參與活動的「小志工」與偏鄉學童一起學習，讓孩子們透過活動學習服務他人的美好，也讓父母在過程中看見孩子們的成長。

手拉手協會的活動大部分透過學校與同學傳達活動訊息，讓同學們自由報名參加，今年在石碇國小，大豐國小也有類似活動。此外，協會也會在臉書宣傳活動訊息。

新店區長林煌源表示，這幾年區公所鼓勵替代役男在服役期間，踴躍參與各項公益活動，例如捐血、華山基金會辦理的寒士吃飽、老人春季郊遊、獨居老人居家環境清潔或是輔導有需要的學童等，藉此體現老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的精神，也感謝役男們熱心投身於各種公益活動回饋鄉里。

新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，讓孩...
新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，讓孩子們學習服務他人的美好。圖／新北市新店區公所提供
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為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所鼓勵役男利用假日前往新店區大豐國小及...
為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所鼓勵役男利用假日前往新店區大豐國小及坪林區坪林國小進行課程協助。圖／新北市新店區公所提供
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新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，讓孩...
新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，讓孩子們學習服務他人的美好。圖／新北市新店區公所提供
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為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所鼓勵役男利用假日前往新店區大豐國小及...
為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所鼓勵役男利用假日前往新店區大豐國小及坪林區坪林國小進行課程協助。圖／新北市新店區公所提供
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為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所鼓勵役男利用假日前往新店區大豐國小及...
為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所鼓勵役男利用假日前往新店區大豐國小及坪林區坪林國小進行課程協助。圖／新北市新店區公所提供
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