展現役男熱血精神 偏鄉協助孩童回饋鄉里

2019-09-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為提升替代役公益服務的力量，新北市新店區公所今年配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」，讓役男利用假日協助偏鄉國小的課程進行，展現替代役制度的社會價值。

「我們一起來看怎麼拍照比較好看」熱心的役男們除了在「小小動畫師」課程中，協助孩子們手繪動畫、拍攝及剪輯短片外，也跨區到坪林地區的坪林國小，參與「小小服裝設計師」課程，並帶著孩子們穿針引線，引導他們完成作品。

今年新店區公所配合內政部役政署推動「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑期課後照顧實施計畫」，加入新北市手拉手暨親子家庭關懷協會所辦理的偏鄉國小服務，讓役男們利用8月至9月的假日，前往新店區大豐國小及坪林區坪林國小協助「小小動畫師」及「小小服裝設計師」的課程進行。

役男們也會在休息時間，陪伴孩童學習玩不同的桌遊，讓孩童除了能感受到大哥哥們開心與他們互動外，役男們也能藉由這樣的陪伴過程，學習如何與孩童相處，培養役男的細心與耐心。

新北市手拉手暨親子家庭關懷協會，是以家庭志工的形式，由父母帶著孩子參加活動，透過共學的方式，讓這群參與活動的「小志工」與偏鄉學童一起學習，讓孩子們透過活動學習服務他人的美好，也讓父母在過程中看見孩子們的成長。

手拉手協會的活動大部分透過學校與同學傳達活動訊息，讓同學們自由報名參加，今年在石碇國小，大豐國小也有類似活動。此外，協會也會在臉書宣傳活動訊息。