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海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市貢寮海洋音樂祭連續3天熱潮昨晚結束，10大樂團爭奪最高榮耀的海洋旗也產生新霸主，每天都有很多辣妹與猛男戲水，比基尼大乃好身材，逐退熱浪。但卻流傳了一張美背照，是一張不辨男女的「上空照」，引發網友議論，並有網友說跪求正面照，今天有網友提供這名美背者的正面照出來了，證實不是女的，是一名長了落鰓鬍的男帥哥，只是個美麗的誤會。有男網友說「崩潰了」，但也有女網友說「帥哥也不錯啊」，一張照各有解讀。

海祭主辦單位新北市政府觀旅局在海祭第二天，攝影官拍到一張照片提供給媒體，這張照是一名只著泳褲的人，不知男女，但只看到後面有綁了兩條瓣子，引人遐想，造成多方揣測，網友紛紛求解，希望有人提供正面照。

有參加海祭民眾在現場拍照，他有拍到這名美背客，比對泳褲一模一樣，加上身形特徵，證實是同一個人。這名拍到照片的網友說，剛開始也是先看到背面，但是後來有看到正面，其實是一名老外，一名很帥氣的年輕帥哥，滿臉的落鰓鬍 ，很帥氣啦。

拍照民眾說，落鰓鬍的男子，因為有綁了兩條小瓣子，當時兩條小瓣子在背後，從後面看才會有點被誤以為是女的，其實是貨真價實的男性，跟他走在一起的，還有一名穿比基尼的女伴，因為是男的，當然只有穿下面的沙灘褲，沒有上面哪一件。

網友還表示，不少老外男生也都有綁瓣子，在台灣比較少見。

民眾得知真相後有人說「崩潰了，還有啤酒小肚肚」、「真相大白讓人不想接受」、「還是看背影就好」，但也有女網友說「帥哥也不賴」、「美背想像無限大」。一名網友說出原因，他表示，從後面看美背會引人遐想，因為沒有比基尼的上半身那條線，誤以為上空，才會讓人想入非非，其實這名男子就是穿一件沙灘褲而已，網友真的想多了。

這張照只著泳褲，上半身沒穿，但有兩條長髮瓣子，是男是女引遐想，網友跪求正面照。圖...
這張照只著泳褲，上半身沒穿，但有兩條長髮瓣子，是男是女引遐想，網友跪求正面照。圖／新北市政府提供
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今天有網友提供這名美背者的正面照出來了，證實不是女的，是一名長了落鰓鬍的男帥哥，...
今天有網友提供這名美背者的正面照出來了，證實不是女的，是一名長了落鰓鬍的男帥哥，只是個美麗的誤會。圖／讀者提供
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