深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今下午三重視察，最後一站來到三重頂崁街210巷口，由於日前發生路面坍塌，造成「天坑」情況，經新北市工務局調查後發現，雨水下水道箱涵底部破損，外部地下水流入箱涵，造成路面塌陷，目前進行止水作業，預計9月底前完工。

頂崁街210巷於今年6月15日下午發現路面坍陷，造成深約2公尺、長約有3公尺的橢圓形「天坑」，工務局接到通報後，當晚立即回填灌漿。此外，工務局還採用透地雷達探測及套疊管線分布圖資，新北市水利局也進行汙水管CCTV檢測，調查路面坍塌原因，但初期縱走調查時並未發現異常情形，期間三重區公所為此召開2次協調會議。

經2位專家至現場勘查後，建議將雨水下水道的雨水箱涵周遭，包含箱涵底部，以透地雷達掃瞄地底土壤狀況，再研議改善方案。為徹底了解箱涵底部狀況，工務局請抽水站降水至水位最低點，並派人前往離地表5公尺處進行下水道縱走，發現箱涵底版與牆面接縫處有破損，導致外側下地下水流入箱涵，並造成路面塌陷。

侯友宜表示，路平是道路品質最基本的要求，但地下管線錯綜複雜也會相互影響，各管線單位雖是配合民生需求埋設管線，也應該負起平常的巡查維護責任，不是等到道路損壞才開始探查損壞原因。