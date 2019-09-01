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新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，新北市衛生局今天起與警察局聯手，針對騎樓吸菸熱點及周邊商家展開稽查，共計稽查67處，查獲10名吸菸行為人、1處違規提供熄菸器具，均已依法開罰新台幣2千元及1萬元不等罰鍰，其中以板橋3人最多。

新北市衛生局健康管理科長陳欣蓉表示，今年3月1日公告新北市「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」首波包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡8家，共計約2600處，其中板橋查獲3人；蘆洲2人；中和2人、1熄菸器具；新莊、三重、樹林均為1人。

陳欣蓉指出，為強化民眾了解遵循新政策，除各場所加強宣導外，上周更加強調派15名稽查員，擇定15區熱點商家聚集處實地巡察，共計輔導236家商家、勸導44名吸菸行為人，今天開始強力稽查並開罰，違規吸菸者最重可罰1萬元，提供熄菸器具的業者罰1萬元到5萬元，請民眾及業者務必遵守。

衛生局簡任技正林惠萍指出，新北市連鎖超商及咖啡店超過2千家且分布廣，許多商家在騎樓擺設桌椅，加上超商賣菸，吸引不少癮君子在騎樓吞雲吐霧，新北市自2014年來陸續公告公園綠地、老街、景觀橋、高中職以下校園周邊、無菸公車站及診所前騎樓等無菸場域，108年再加上連鎖超商及咖啡店騎樓，禁菸場所總計達1萬3765處，未來仍鼓勵更多業者加入騎樓禁菸行列。

新北市連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，新北市衛生局今起與警察局聯手，針對騎樓吸菸熱...
新北市連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，新北市衛生局今起與警察局聯手，針對騎樓吸菸熱點及周邊商家展開稽查，共計稽查67處。圖／新北市衛生局提供
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衛生局超商

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