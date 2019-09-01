全面拆除海砂屋 碧華國中、小校舍明年整建完工

2019-09-01 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市碧華國中、小因校舍被檢測為海砂屋，目前進行校舍拆除整建工程，其中，碧華國小校舍整建工程預計明年2月完工，碧華國中遷至距原校700公尺處的文中8學校用地，預計明年11月底完工遷校，舊校舍則將規畫為高齡長照醫療園區，新北市長侯友宜今也前往視察工程進度。

侯友宜今下午進行一連串視察行程，首站先至三重碧華國中、國小了解改建工程進度，侯表示，因碧華國中、小被檢測出氯離子過高成為海砂屋，目前進行改建工程，改建後，碧華國中將開放社區共同使用操場、籃球場、活動中心等，讓校園與社區連結，並期盼工程如期完工。

新北市工務局新建工程處表示，碧華國小已有逾40年歷史，為保障學童安全，日前分2期全面拆除整建，第一期工程已完工，第二期工程自2018年9月動工，預計明年2月完工，改建後，將新增教室、琴房、演奏廳、幼兒園活動室及自立午餐廚房等空間。

另外，碧華國中因主體結構已出現剝落、漏水、龜裂等情況，因此市府將碧華國中遷移至距原校700公尺處的文中八學校用地，並將興建1棟地上4層、地下1層的行政大樓、1棟地上4層共107間教室的教學大樓、地上3層的專科大樓及活動中心，預計明年11月底完工，總經費約6億8200萬元。

新工處表示，改建後的碧華國中，整體校園規劃以重陽橋作為意向，置於校舍間往來的天橋上，呼應在地特色，建物規劃上，取得綠建築銀級候選證書，注重節能設計，規劃深開窗、屋頂綠化等降溫手法達到環保效益。