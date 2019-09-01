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獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27聯合報 記者張世杰╱即時報導

立法院三讀通過「工廠管理輔導法」修正案，讓農地的特定工廠有效「落日」期限20年惹議，如今台北市唯一大面積農業區的關渡平原，同樣現存在農地違規使用的汽修業者，即便不適用「工輔法」，但北市府擬加碼推輔導方案，最快年底出爐，讓2015年之前的違規業者，有條件至2022年、市長柯文哲卸任前獲緩拆，有官員低調形容根本「北市版工輔法」。

關渡平原佔地超過50公頃，是台北市碩過僅存的大面積農業區，但承德路四段至六段、立賢路一帶，不少業者在農地搭建鐵皮、棚架當店面，經營汽修及二手車販售，儘管違規使用，卻也慢慢變成產業聚落，成了知名承德汽車商圈。

北市府今年8月開鍘，進場強制拆除立賢路6件違建，豈料遭商圈、市議員出面抗爭，場面火爆，市長柯文哲當時受訪撂話，台北市大規模違法建築物，這一點他深自檢討，並痛批整條街違建太丟臉，是他任內一個污點。

據悉，北市府原打算鐵腕拆除所有違建，但地方強力反彈下，態度趨於保守，之前也向中央確認，發現汽修業者非屬於「工輔法」適用對象，決定研擬折衷方法，以柯文哲上任的2015年為劃分點，讓之前出現的違建「有條件緩拆」。

一名市府高層指出，儘管業者被排除「工輔法」，北市府仍構思短期輔導方案，只要業者提出環境改善、消防公安、交通影響等計畫，甚至不排除交納保證金及成立地方組織等方式，即獲得3年緩拆保護傘，許可存在至2022年，形同「北市版工輔法」。

對此，台北市副秘書長李德全表示，確實府內正在研議，近期也將和業者溝通，畢竟關渡平原仍是農業區，不希望 汙染繼續擴大，希望業者提出相關環境改善、消防公安計畫，但他強調，2015年以後、柯市長任內出現的新違建，並不適用緩拆機制。

台北市都發局長黃景茂則說，關渡平原現存多種產業，若是園藝、農藝、花卉等，只要輔導建物慢慢符合建築法規即可，但汽車買賣、汽修，農業區本就不允許使用，轉型也困難，所以參考「工輔法」精神，透過減低環境污染，就能暫時繼續存在。

是否擔心其餘違建群起效尤，比照要求緩拆？李德全則說，這也是未來要考慮的配套，政府門執法必須公平一致，未來是否適用其他地方，都還要討論。

根據北市府規劃，關渡平原的短期輔導方案最快年底出爐，儘管北市府仍在清查實際違規業者數量，但台北市都發局初估，至少50間業者受益緩拆；另外，2015年以後出現的新違建，現況多達80餘件，北市府內部仍在研擬拆除期程。

北市府今年8月開鍘，進場強制拆除立賢路6件違建。圖／台北市建管處提供
北市府今年8月開鍘，進場強制拆除立賢路6件違建。圖／台北市建管處提供
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北市違建柯文哲

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