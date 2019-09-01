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南港公園「冒險森林」遊具夯 議員點出安全缺失

2019-09-01 13:22聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市南港公園兒童遊戲場在7月下旬翻新為「冒險森林」並開放使用，新遊具也吸引許多人前往嘗鮮，不過，北市議員李明賢今天走訪公園卻發現遊具「飛鳥溜索」的座椅疑損壞被用膠帶纏繞，溜滑梯金屬材質部分則是防燙傷警語不夠明顯，有安全疑慮。對此，公園處表示，座椅是改善設計加裝泡棉纏膠帶，應非損壞，金屬滑梯也將加強防燙警語。

公園處將南港公園原本分開的2區兒童遊戲場將合而為一，翻轉改造成為孩子們躍躍一試的冒險森林，有木棧坡道、樹屋造型溜滑梯、鞦韆等設施，特別是「飛鳥溜索」，整個暑假都有人排隊遊玩。

李明賢表示，市府打造的特色公園很受歡迎值得肯定，但他也發現遊戲區幾個缺失，第一，剛開放不久的「飛鳥溜索」，座椅疑似損壞用膠帶纏繞，可能是太多人使用耗損快，而部分家長也反映溜索下坡衝擊過快，安全性都再注意、評估，以免發生意外；另外，他詢問家長也發現，大部分的人都沒先看遊具旁的使用說明告示牌，正確玩法似乎宣導不足。

李明賢說，第二，「冒險森林」有多個溜滑梯，不少滑梯採金屬材質，早上8點左右表面溫度略高，他用手一摸已經發燙，有家長則反映「經過中午太陽一曬，下午根本不能使用」；他也發現防燙傷警語不夠顯著，未來必須調整，避免有小朋友誤觸受傷。

對此，公園處表示，「飛鳥溜索」座椅是因為有家長在開放後反映扶手橡膠扶手太硬，本月中才請廠商改善設計，纏繞泡棉與膠帶增加吸振效果，也讓孩子更好握；另外，假日也將派員引導親子如何正確遊玩飛鳥溜索；至於防燙傷警語會考慮在滑梯入口等其他地方增加標示。

台北市南港公園兒童遊戲場在7月下旬翻新為「冒險森林」並開放使用，但北市議員李明賢...
台北市南港公園兒童遊戲場在7月下旬翻新為「冒險森林」並開放使用，但北市議員李明賢今卻點出，遊具有防燙傷警語不夠明顯、座椅疑損壞被用膠帶纏繞等情況。記者翁浩然／攝影
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台北市南港公園兒童遊戲場在7月下旬翻新為「冒險森林」並開放使用，但北市議員李明賢...
台北市南港公園兒童遊戲場在7月下旬翻新為「冒險森林」並開放使用，但北市議員李明賢今卻點出，遊具有防燙傷警語不夠明顯、座椅疑損壞被用膠帶纏繞等情況。記者翁浩然／攝影
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