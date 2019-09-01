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高市清潔隊員招考現奇景！留美碩士、孕婦、美魔女都來了

影／候車亭太小通勤族日曬雨淋 基市府要延長又難產

2019-09-01 12:36聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市安樂區城上城及橘郡社區，每天早上排隊等公車的通勤、學生族非常多，許多人抱怨侯車亭蓋太小，雨天淋雨，晴天曬太陽，市府交旅處已計畫利用橘郡社區市有地人行道，做27公尺長候車亭，卻遭店家抗議會擋住門面，市議員建議移到迴轉道，交旅處長李綱認為不妥，他們還在仔細評估，一個月後向議會報告。

立委蔡適應協助向公路總局爭取到125萬元補助 ，幫助基隆市改善5座候車亭，分別是富景天下社區(往七堵)、大武崙工業區(往市區)、望海巷(往市區)、碧嵐大地社區(往市區)、長庚醫院(橘郡社區)等5處。

不過日前市府表示，大武崙工業區(往市區)台電願意全額補助，另四座由市府正常施工。

最受注目的是長庚醫院(橘郡社區)侯車亭，因為這裡有城上城及橘郡兩人大社區，早上排隊等公車的通勤、學生族非常多，許多人抱怨侯車亭蓋太小，雨天淋雨，晴天曬太陽，市議員很關心，要求擴建延伸。

交旅處長李綱說，目前有共識的是市公車和國道客運的侯車亭位置對調，市公車靠迴轉道那邊，停好載客就進迴轉道進市區，國道客運現有4.7公尺，延長到27公尺，冬天下雨就會不淋到雨，但要設在那裡，目前4個方案，是乘上乘人行道，橘郡，迴轉道，自強橋頭，但乘上乘和自強橋頭都太遠，橘郡地點比較好。

橘郡前面人行道，是市府產權，都設計好了，公路總局也准了，但換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見，議員要求候車亭移到迴轉道。

李綱說，當初做迴轉道的目的是要讓車流塞在迴轉道，以前是塞在麥金路，現在有了迴轉道，麥金路狀況改善30%，不太塞了，要是把國道客運候車亭蓋在這裡，車流就會溢出來，又回堵到麥金主線，迴轉道就失去原先的功能了，不妥。

他們有個折衷想法，候車亭後面背板不做了，比較有穿透性，但一旦有風雨就會掃進來，議會要求做更精細評估，預計一個月內評估出來。

基隆市政府要延長橘郡候車亭，換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見...
基隆市政府要延長橘郡候車亭，換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見，議員要求候車亭移到迴轉道。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府要延長橘郡候車亭，換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見...
基隆市政府要延長橘郡候車亭，換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見，議員要求候車亭移到迴轉道。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府要延長橘郡候車亭，換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見，議員要求候車亭移到迴轉道。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府要延長橘郡候車亭，換店家有意見，擔心會擋到門面，不給施做，里長也有意見，議員要求候車亭移到迴轉道。記者吳淑君／攝影
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