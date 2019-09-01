夏天用電高 免費診斷節電快申請

2019-09-01 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



炎熱夏日最擔心就是電費爆表，新北環保局推出免費到府節電診斷服務，目前還能提供30個免費診斷名額，環保局低碳社區發展中心主任鄧筱光說，有專業節電醫師團隊教社區，如何在夏季節電，一年甚至能省下數十萬元的電費。

鄧筱光表示，專業節電醫師團隊會診斷社區的電力、空調、照明系統、水資源管理、資源回收再利用、建築物綠化及隔熱等整合性診斷，協助社區找出可以節能減碳的空間，並提供診斷報告書。

鄧筱光指出，報告書內容包括診斷結果、設備改善等，像是社區契約容量調整、停車場照明汰換、機電設施更換等，同時也提供新北各局處的補助方案，另也列舉更換時所需的經費、成效，預計幾年後能夠回本，讓社區能夠有詳細資料參考，再決定如何節電。

新北三重區峰景翠峰社區，依據節電醫師團隊建議，接受包括在屋頂進行農場降溫，甚至建置結合太陽能、風能、儲能與節能的智慧微電網系統，去年獲得金熊級社區標章，一年省下的電費也很可觀。