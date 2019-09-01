肉質Q彈柚香濃 新北「爆漿文旦柚」產季來啦

2019-09-01 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市農業局與新北八里區農會於8月31日及9月1日兩天，在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，除了頒發今年度文旦柚評鑑比賽各獎項得主外，也在展售會設攤，並推出DIY體驗及限量幸福柚香米包。

中秋節即將到來，目前也正值新北八里柚的產季，儘管今年受前2年盛產及年初暖冬影響，文旦柚著果率及產量都較常年減少，但在柚農努力照顧下，今年文旦柚品質絕佳，不但果肉質地Q彈、水分充足，柚汁隨著濃厚香氣在口中擴散，吃起來還有種爆漿的口感。

獲得2019年文旦柚評鑑賽特等獎的柚農紀順鎰表示，文旦柚品質的好壞取決於去年果園整理與剪枝防治的功夫深淺，每年參賽的農友都是箇中好手，因應園區自然條件的些微差異，都有著各自的生產管理方式。紀順鎰說，很幸運也很開心能拿到特等獎的殊榮，希望未來可以不斷精進技術，讓消費者吃到最棒的新北文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌則表示，新北市文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，相較於其他縣市產區有著明顯的不同，口感香甜且果肉Q彈，總是讓人忍不住一口接著一口，殘留於鼻腔果香的餘韻，更是許多老饕的最愛。

為推銷新北文旦柚，農業局於8月31日及9月1日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦展售會，農業局表示，現場除了銷售文旦柚外，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演。