親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠建築破功？花蓮火車新站熱到爆 網友：愚蠢設計

且看831！香港年輕世代上街揮美國旗 要求川普解放香港

肉質Q彈柚香濃 新北「爆漿文旦柚」產季來啦

2019-09-01 11:22聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市農業局與新北八里區農會於8月31日及9月1日兩天，在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，除了頒發今年度文旦柚評鑑比賽各獎項得主外，也在展售會設攤，並推出DIY體驗及限量幸福柚香米包。

中秋節即將到來，目前也正值新北八里柚的產季，儘管今年受前2年盛產及年初暖冬影響，文旦柚著果率及產量都較常年減少，但在柚農努力照顧下，今年文旦柚品質絕佳，不但果肉質地Q彈、水分充足，柚汁隨著濃厚香氣在口中擴散，吃起來還有種爆漿的口感。

獲得2019年文旦柚評鑑賽特等獎的柚農紀順鎰表示，文旦柚品質的好壞取決於去年果園整理與剪枝防治的功夫深淺，每年參賽的農友都是箇中好手，因應園區自然條件的些微差異，都有著各自的生產管理方式。紀順鎰說，很幸運也很開心能拿到特等獎的殊榮，希望未來可以不斷精進技術，讓消費者吃到最棒的新北文旦柚。

八里區農會理事長蔡秋煌則表示，新北市文旦柚果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，相較於其他縣市產區有著明顯的不同，口感香甜且果肉Q彈，總是讓人忍不住一口接著一口，殘留於鼻腔果香的餘韻，更是許多老饕的最愛。

為推銷新北文旦柚，農業局於8月31日及9月1日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦展售會，農業局表示，現場除了銷售文旦柚外，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演。

趕不及參加這次的銷售會，台北希望廣場將於9月7日、8日兩天也會有現場展售，詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢。農業局提醒，除了現場展售外，民眾也可至「小農電舖直銷站」（https://www.gotobali.com.tw/）訂購，不用出門也能品嘗到最香甜的八里文旦柚。

新北市農業局與新北八里區農會在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會。圖...
新北市農業局與新北八里區農會在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會。圖／新北市農業局提供
分享
新北市農業局與新北八里區農會在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會。圖...
新北市農業局與新北八里區農會在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會。圖／新北市農業局提供
分享
新北市農業局在八里左岸舉辦文旦柚展售會，現場除了銷售柚子外，還有釣文旦、疊文旦、...
新北市農業局在八里左岸舉辦文旦柚展售會，現場除了銷售柚子外，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演。圖／新北市農業局提供
分享

相關新聞

「萬里內科」跳蛙公車明上路 省40分鐘

2019-08-31 23:33

北捷8折喊卡？柯文哲：要討論幾個月

2019-08-31 23:30

攸關荷包 雙北多項新制今上路

2019-08-31 23:24

北海岸花蟹育苗遇瓶頸 新北市府擴建培育室

2019-08-31 23:12

智慧教室沒裝好 新北每天罰廠商6萬5000元

2019-08-31 23:09

新北新版門牌再調整 明年底全部換完

2019-08-31 23:05

社子島拆遷說明會 2陣營互嗆

2019-08-31 22:40

北捷公司提取消8折 新北交通局憂降低搭乘意願

2019-08-31 22:30

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

花枝花蟹計畫有成 新北海洋資源復育園區增培育室動土

2019-08-31 19:49

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

移民署「新住民數位計畫」 課程送到家、平板免費借

2019-08-31 18:16

以生死之間為題 柯文哲分享外科醫生心路歷程

2019-08-31 16:42

新北智慧影音整合器又來不及裝 一天罰6.5萬元

2019-08-31 14:04

北捷已花近600億補助乘客

2019-08-31 12:58

北捷取消八折、調整票價 都要處理

2019-08-31 12:57

拆遷安置說明會 社子島兩派互嗆

2019-08-31 12:56

影／足球賽搬到市府前 盧秀燕踢足球給你看

2019-08-31 11:58

北捷優惠補助近600億元 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-31 11:29

社子島說明會 支持、反對2陣營抗議

2019-08-31 11:11

北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了

2019-08-31 10:29

消弭新式門牌爭議 新北：恢復原設計樣式

2019-08-31 10:23

砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論

2019-08-31 09:52

把愛找回來！新店戒治所技訓家庭日充滿溫馨

2019-08-31 07:59

復興商工學生把工程示意圖Q版畫 讓用路人別再氣呼呼

2019-08-31 07:51
看更多

熱門文章

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33

3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16

林姿妙最大張支票兌現 1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

影／宜蘭罹癌柚農開園首日就爆量 限額3百、千人排隊

2019-08-31 12:11

麻豆文旦之亂抗韓流 蔡英文今到台南全力行銷

2019-08-31 12:44

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

台中3家非法旅宿罰不怕 市府強制拆錶斷水電

2019-08-31 13:27

影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

影╱校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

新北智慧影音整合器又來不及裝 一天罰6.5萬元

2019-08-31 14:04

劍湖山加碼秋冬旅遊補助 免費暢玩水陸雙樂園多項優惠

2019-08-31 16:50

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

影／台東老人會近2千歲太鼓隊 車站快閃表演贏掌聲

2019-08-31 12:15

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07

總統加持企業認購5千箱 麻豆文旦節明登場

2019-08-31 19:29

罰不怕 台中3非法旅宿斷水電

2019-08-31 23:31

影／海拔2千遇見黃喉貂 沒有垃圾是最美的風景！

2019-08-31 19:41

北捷公司提取消8折 新北交通局憂降低搭乘意願

2019-08-31 22:30

讀醫學系的青年小說家江宗凡 發表科幻小說二部曲

2019-08-31 23:28

蔡英文參訪安平遊艇城 與業界會面

2019-08-31 13:16

影／柯文哲虧韓國瑜、蘇貞昌 批比人高公文太「給摟」

2019-08-31 22:57

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

攸關荷包 雙北多項新制今上路

2019-08-31 23:24

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動 遊客讚賞

2019-08-31 21:32

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

國道三號寶山交流道聯絡道路拓寬 今舉辦竣工典禮

2019-08-31 13:27

高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

洗刷最髒亂海灘惡名 彰化今天淨海清出2.4噸垃圾

2019-08-31 12:56

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

拆遷安置說明會 社子島兩派互嗆

2019-08-31 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top