侯友宜大啖新北八里柚 皮薄汁多吃到停不下來

2019-09-01 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



中秋節即將到來，新北市政府昨於八里左岸舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，新北市長侯友宜也到場頒發2019年文旦柚評鑑特等獎，不但現場大啖香甜多汁的八里柚、體驗釣柚子的樂趣，更不忘向民眾推銷，儼然成為八里文旦柚的最佳代言人。

侯友宜表示，新北八里地區產出的文旦柚皮薄、肉甜、汁又多，與台南斗六、麻豆等地的柚子相比，品質毫不遜色。侯說，新北文旦柚產地集中八里、淡水、林口及五股等區，其中又以八里區種植225公頃面積最大，每年產量約4000噸，產值約達3至4億元。

侯友宜表示，除了一般的銷售管道外，今年市府也協助柚農開闢更多元的行銷管道，不僅在百貨公司設攤位讓民眾選購，還在網路上設置「小農店鋪直銷站」，讓民眾不用出們在家也能訂購，盼藉於將新北文旦柚推銷給市民朋友。

現在正值八里文旦柚產季，新北市農業局也在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，展期為8月31日及9月1日兩天，現場除了展售文旦柚外，還有釣文旦、疊文旦、柚薑幸福植物染DIY及藝人表演。