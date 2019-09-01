張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



今年是近代水墨繪畫藝術大師張大千120歲冥誕，他晚年最後創作巨幅作品「廬山圖」，10月將在故宮南院首度展出；張大千1953年遷居巴西，打造夢幻庭園「八德園」，親手在三方巨石，刻「槃阿」、「五亭湖」、「潮音步」手書，三巨石從巴西飄洋過海，輾轉運到故宮南院園區「大千石庭」典藏，讓遊客緬懷大師人文情趣。

故宮南院說，張大千生前打造五亭湖宅邸，被巴西政府徵收建水庫，張大千1969年移居美國，荒廢八德園留下三塊巨石，巴西大使黃聯昇請僑居企業家研議搶救。

當地僑領李汶祥夫婦耗資用3天調度2輛卡車，搬到自家工廠保存近20年後，2008年運回台灣歷史博物館展出，後來李夫人將三石捐贈故宮，因北院至善園無妥適空間，於是南院籌建時規畫「大千石庭」，讓

在外漂泊大千三石，有安穩的家。

「潮音步」巨石意為「風過松聲如海濤潮音」，置放南院至善湖旁；「槃阿」巨石，「槃阿」 (ㄜ)」意為遁世隱居之所，張大千建園第6年（1959年）立此石，頗有在此隱居決心；巨石「五亭湖」由來，是八德湖邊及湖中島上建五座賞景避雨亭，因此命名「五亭湖」。

張大千年以80幾歲高齡，創作巨幅創作「廬山圖」，不僅是張晚年最後巨作，也是他畢生所作尺幅最大的一幅畫，高1公尺80公分，長10公尺多，是現存最大一幅絹畫，展現他異於常人豪情與魄力。