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新北市深坑笨港聖慈山 邀近百戶弱勢家庭參加中秋宴

2019-08-31 23:05聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市深坑笨港聖慈山法師釋常源透過三重社福中心，邀請近百戶弱勢家庭在社福大樓舉行「團團圓圓心相連」中秋圍爐，準備豐富佳餚，會後還致贈每個家庭2大袋物資包，內有食物及竹炭涼被、漱口水等日常用品，提前向弱勢家庭賀中秋。

餐會也準備義剪和照顧者喘息咖啡，結合東海高中樂儀隊、三重在地志工敦煌舞、葫蘆絲、撒克斯風等表演，讓弱勢家庭提前歡度中秋。

釋常源從小出家，追隨佛光山星雲法師，佛學院研究所畢業後，常到少年感化院服務。他表示有次在彰化田中社頭少年感化院，一名16歲的少女拉著他說「師父救我」，原來她被賣去當雛妓，擔心出獄後又被賣掉，他馬上聯絡獄方協助；土城看守所內的佛堂也由他幫忙設立。

釋常源表示，聖慈山原在三重長壽街，祖母也是三重田心子人，三重是他的根，聖慈山雖在16年前搬到深坑，他還是非常關心三重。

三重社福中心主任劉彥伯表示，中秋闔家團圓對許多家庭來說並不困難，但社會裡有些因家庭暴力、隔代教養、經濟陷困或因子女離家的弱勢家庭，需要社會關心。

社會局副局長許秀能和主任秘書吳淑芳等人到場，她們感謝釋常源長年對弱勢家庭的協助。

許秀能說，市府結合各界資源，今年6月17日成立好日子愛心大平台，媒合資源給弱勢家庭，迄今已媒合市值4900多萬的物資和善款。

新北社會局副局長許秀能（左）和深坑笨港聖慈山法師釋常源（中）致贈物資給弱勢家庭。...
新北社會局副局長許秀能（左）和深坑笨港聖慈山法師釋常源（中）致贈物資給弱勢家庭。圖／社會局提供
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新北社會局副局長許秀能（左）和深坑笨港聖慈山法師釋常源（中）致贈物資給弱勢家庭。...
新北社會局副局長許秀能（左）和深坑笨港聖慈山法師釋常源（中）致贈物資給弱勢家庭。圖／社會局提供
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弱勢家庭中秋

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