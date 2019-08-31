新北市深坑笨港聖慈山 邀近百戶弱勢家庭參加中秋宴

2019-08-31 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市深坑笨港聖慈山法師釋常源透過三重社福中心，邀請近百戶弱勢家庭在社福大樓舉行「團團圓圓心相連」中秋圍爐，準備豐富佳餚，會後還致贈每個家庭2大袋物資包，內有食物及竹炭涼被、漱口水等日常用品，提前向弱勢家庭賀中秋。

餐會也準備義剪和照顧者喘息咖啡，結合東海高中樂儀隊、三重在地志工敦煌舞、葫蘆絲、撒克斯風等表演，讓弱勢家庭提前歡度中秋。

釋常源從小出家，追隨佛光山星雲法師，佛學院研究所畢業後，常到少年感化院服務。他表示有次在彰化田中社頭少年感化院，一名16歲的少女拉著他說「師父救我」，原來她被賣去當雛妓，擔心出獄後又被賣掉，他馬上聯絡獄方協助；土城看守所內的佛堂也由他幫忙設立。

釋常源表示，聖慈山原在三重長壽街，祖母也是三重田心子人，三重是他的根，聖慈山雖在16年前搬到深坑，他還是非常關心三重。

三重社福中心主任劉彥伯表示，中秋闔家團圓對許多家庭來說並不困難，但社會裡有些因家庭暴力、隔代教養、經濟陷困或因子女離家的弱勢家庭，需要社會關心。

社會局副局長許秀能和主任秘書吳淑芳等人到場，她們感謝釋常源長年對弱勢家庭的協助。