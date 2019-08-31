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花枝花蟹計畫有成 新北海洋資源復育園區增培育室動土

2019-08-31 19:49聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「雙花計畫」執行成果，並主持園區第一培育室增建工程動土儀式，期望未來研究規模及養殖技術都更提升，促進海洋資源永續利用。

海洋大學2014年起與新北市政府合作，結合產、官、學三方資源，在海洋資源復育園區設立「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角暨北海岸重要經濟性物種繁養殖技術，也在隔年開始研發「花枝及花蟹雙花計畫」的人工繁養殖培育技術。

海洋大學助理教授徐德華表示，花枝連續4年復育種苗，提供新北市政府在卯澳灣每年放流5千尾花枝苗及1萬顆花枝受精卵，增裕新北市海洋資源。

徐德華說，花蟹體型大、價格高，但著手才發現難度特別高，目前世界上僅有2、3個團隊在花蟹小規模實驗階段取得初步成果，海大團隊歷經多年繁養殖試驗後，在海洋資源復育園區實驗室中成功培育出上千尾花蟹種苗，建立人工繁殖生活史，只是雙花團隊仍待突破無法量產花蟹種苗的困境。

徐德華說，跟其他種類的螃蟹比較，花蟹幼苗浮游期比較長，毛蟹只要15到20天，花蟹卻要25到30天，危險期相對增加；8到11月的主要培育期遇到暴雨或颱風可能會死亡，即使存活，餌料也可能死亡， 導致營養供應出問題。

侯友宜表示，為解決花蟹種苗繁養殖空間不足和天氣的不穩定性問題，擴大研究量能，新北市政府規畫海洋資源復育園區第一培育室的擴建工程案，未來團隊可以有更好的養殖試驗空間。

國立海洋大學2014年起與新北市政府合作，結合產、官、學三方資源，在海洋資源復育...
國立海洋大學2014年起與新北市政府合作，結合產、官、學三方資源，在海洋資源復育園區設立「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角暨北海岸重要經濟性物種繁養殖技術，也在隔年開始研發「花枝及花蟹雙花計畫」的人工繁養殖培育技術。圖／新北市漁業處提供
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新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「花枝及花蟹雙花計畫」...
新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「花枝及花蟹雙花計畫」執行成果，並主持園區第一培育室增建工程動土儀式。圖／新北市漁業處提供
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海洋資源復育園區「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角暨北海岸重要經濟性物種繁養...
海洋資源復育園區「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角暨北海岸重要經濟性物種繁養殖技術，也在隔年開始研發「花枝及花蟹雙花計畫」的人工繁養殖培育技術。圖／新北市漁業處提供
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新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「花枝及花蟹雙花計畫」...
新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「花枝及花蟹雙花計畫」執行成果，並主持園區第一培育室增建工程動土儀式。圖／新北市漁業處提供
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新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「花枝及花蟹雙花計畫」...
新北市長侯友宜今到新北市海洋資源復育園區，視察台灣海洋大學「花枝及花蟹雙花計畫」執行成果。圖／新北市漁業處提供
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海洋大學侯友宜

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