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海祭比基比辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市貢寮海洋音樂祭今天第二天，由於是周末湧入大批人潮，今晚最終10強樂團將站上海祭「冒險台」爭奪榮耀的海洋旗，見證樂壇新星的誔生。下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。不過新北市府發出的一張只著泳褲，上半身沒穿的長髮辮子背影照，是男是女引遐想，讓網友跪求正面照。

今天福隆沙灘岸上、海裡滿滿都是人，下午3點開始，三大舞台接力開唱，今年主題首次以海祭電音趴，創造史詩般的震撼感為節目靈感，由國內知名電音DJ製作人—DJ大衛領軍，包括DJ Sam Yao、DJ Michelle C、DJ Allen & Js68、DJ JIMI & Soniya、DJ 大衛 ft.Friends、DJ Barfly & VONIK、DJ@L & Fion、DJ Cougar & DARK、DJ QUEENA，將經典知名音樂作品改編，融入各種樂器的演奏混音，搖滾開唱。

現場海風、沙灘、炫麗天幕，加上聲光效果十足的電音，現場樂迷們無不大大滿足狂熱的音浪襲擊。

海洋音樂祭最高榮耀的「海洋獨立音樂大賞」今天登場，今年總計146組優秀樂團報名角逐，由國內資深音樂人所組成的海祭評審團，在經過仔細評比後，最終10強樂團，將在今天站上海祭「冒險台」爭奪榮耀的海洋旗，見證樂壇新星的誔生。

今晚除了緊張的比賽外，主舞台現場特別邀請到去年得獎團，夕陽武士、美秀集團、Mafana擔任回歸演出嘉賓，還有三組曾獲得海洋音樂大賞併團，海祭限定演出的「原來如此」大秀，成為今晚節目最大亮點。「自由台」更首創「貢襄盛舉」電音派對，邀請共15名知名DJ互尬刷盤演出。

今年最終獲得海祭決賽入場券的十強樂團包括Amuse遊樂、Ka-Silaw鹹豬肉樂團、Overtone、老破麻Old Slut Distortion、行草樂團、青原F.I.D.A.、桑吉爾夫、問題總部、尋找尼歐Finding Neo、煙雨飄渺Rain of Sorrow(按筆畫順序排列)，於今晚進行「海洋獨立音樂大賞」決賽。

今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退...
今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／攝影
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今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退...
今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／攝影
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今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／攝影
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今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／翻攝
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今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／翻攝
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今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／翻攝
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今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退...
今天海祭第二天，下午天氣炎熱，海灘辣妹、猛男戲水，比基尼大秀好身材，讓熱浪也消退。記者游明煌／攝影
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這張照只著泳褲，上半身沒穿，但有長髮瓣子，是男是女引遐想，網友跪求正面照。圖／新...
這張照只著泳褲，上半身沒穿，但有長髮瓣子，是男是女引遐想，網友跪求正面照。圖／新北市政府提供
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樂團海洋音樂祭

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