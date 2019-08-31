移民署「新住民數位計畫」 課程送到家、平板免費借

2019-08-31 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



移民署推動「建構新住民數位公平機會計畫」提供新住民免費電腦課程，今年期間為5月至11月；針對家住偏遠地區的新住民，移民署也特別推出行動學習車，載電腦設備到該偏遠地區開課教學。

移民署表示，今年度提供新住民16門電腦資訊實體課程，包含8門熱門課程、4門進階課程及4門實作課程。課程內容豐富多樣，包含熱門Office軟體、Line貼圖設計、最夯行動應用，還有手作機器人、智慧手錶課程等，協助新住民善用科技力量充實自己，提升自信心。

移民署說，家住偏遠地區的新住民也不用擔心，移民署特別推出行動學習車，將電腦設備載到偏遠地區開課教學，落實「把課程送到家門口」概念。移民署「新住民數位資訊e網」也提供線上學習課程、直播課程及電子書，只要加入會員就可以透過電腦、平板及手機隨時隨地免費學習。

另外，移民署還提供平板租借服務，完成租借預約，平板立即宅配到家，30天10G網路流量，讓新住民能利用平板在家數位學習，生活更便利。

除此之外，移民署還建置新住民交流平台，提供多元文化介紹及蒐集各項就業、教育等資訊，讓台灣民眾與新住民互相了解風俗與文化，並舉辦各項網路活動，歡迎新住民朋友踴躍參與。

相關資訊可參見計畫官方網站「新住民數位資訊e網」

課程免付費專線：0800-005-788

平板借用免費諮詢專線：0800-700-101