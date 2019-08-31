以生死之間為題 柯文哲分享外科醫生心路歷程

2019-08-31 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天到新店慈濟靜思堂演講，以「生死之間」為題，分享過去擔任急重症外科醫生的心路歷程，每天接觸生離死別，因此看淡生死。

柯文哲演講時提到，當時他台大醫學系5年級，還是見習醫生，到醫院碰到的第一個案子就覺得人生無常，一對新婚夫妻剛結束蜜月旅行回來，丈夫卻因為鷹架倒塌砸到頭救不回來，才上班第一天就碰到不能救的病人，這才發現老師沒說過碰到不能救的病人要怎麼辦。

柯文哲表示，2014年他要選市長的時候，有位國民黨眷村的里長說，村里有位阿婆堅持投給柯，那位阿婆說，有一次因為在台大醫院找不到路，問人都沒有人搭理，最後是柯文哲替她帶路，一直記在心裡。

柯文哲說，最近這半年常常到台灣各地走走，近期有次去台東的行程，竟是有一位民進黨黨工安排，聽說中央還施壓，要走的時候才知道，原來是10年前，這名黨工的小孩才8個月大，因為先天性心臟病需要開刀，就是他救活，柯文哲說，當醫生救過很多人，但自己都不記得。

在提問過程中，有民眾發問，當病人瀕死，不能做任何事情，通常病人的家屬會跟柯說什麼、要求什麼，柯文哲回憶，醫生視救人為天職，他當過外科加護病房主任，解釋病情宣佈死亡都是他做，有次碰到車禍很嚴重的病人，他跟病人媽媽解釋，由於頭部嚴重外傷，搶救2、3天了，判斷已經腦死，但那位媽媽仍問，還有沒有其他方法救治，柯文哲說，他總共講了5次，媽媽也問了5次，後來才懂一個道理，因為她是媽媽。柯文哲接著說，遇到快要死的病人，做什麼都沒辦法，答案是什麼？我握著那位媽媽的手坐下來陪她哭。

另外一位民眾接著問，柯文哲是否後悔使用過葉克膜，看到病患被各種醫療器材包圍，有什麼想法？柯文哲表示，使用葉克膜也有成功的案例，例如邵曉鈴，有些病患幸運、也有一些救不回來，他抱持「心存善念、盡力而為」。