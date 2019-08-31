海洋中的熱帶雨林 新北復育珊瑚開發新藥材

2019-08-31 15:03 中央社 新北31日電



台灣海洋大學珊瑚團隊主持人識名信也採集東北角珊瑚，在新北市海洋資源復育園區研究與種植，以因應極端氣候可能造成珊瑚大量死亡，作為海洋復育珊瑚、科學開發新藥材的能量。

海洋委員會今年補助新北市執行海域珊瑚海洋教育推廣計畫，新北市漁業及漁港事業管理處今天表示，珊瑚礁是海洋中生物種類歧異度最高的生態系，盼透過「珊瑚小學堂」海洋教育課程，讓市民體會海洋保育的重要性。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所珊瑚研究團隊表示，五顏六色的珊瑚是動物，點綴美麗的海洋，為魚群提供遮蔽的珊瑚礁，更有「海底熱帶雨林」的稱號，但受全球暖化及棲地遭破壞影響，愈來愈少。

國立台灣海洋大學副教授識名信也與貢寮海洋資源復育園區合作，負責研究及復育珊瑚，實驗室擁有培養珊瑚室內池、室外池及海底池，部分培養的珊瑚來源是鄰近的九孔鮑養殖戶提供。

珊瑚小學堂讓民眾近距離接觸軸孔珊瑚、鹿角珊瑚等東北角常見的珊瑚物種，也利用珊瑚的特性讓民眾動手「種珊瑚」，為珊瑚剪枝、植上培育基座，作為將來復育與研究，開發新藥物的材料，減少野外採集數量。

識名信也表示，東北角海域有豐富的珊瑚生態，也稱作海洋生態的肺。東北角海域的珊瑚每年農曆6月及7月滿月後一週內的夜晚，為產卵高峰期。

海大與市府合作在海洋資源復育園區設立「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角暨北海岸重要經濟性物種繁養殖技術。

復育園區第一培育室增建工程今天動土，為復育花枝（虎斑烏賊）與花蟹的「雙花計畫」，擴充更大研究規模及人工養殖技術與空間，促進海洋資源永續利用。

海洋大學助理教授徐德華表示，連續4年復育花枝種苗，提供市府在卯澳灣放流花枝苗及花枝受精卵，增加新北市海洋資源。實驗室也成功培育花蟹種苗，建立人工繁殖生活史。